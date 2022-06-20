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https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تعلن-نجاح-تجربة-اعتراض-صاروخ-1063896297.html
الصين تعلن نجاح تجربة اعتراض صاروخ
الصين تعلن نجاح تجربة اعتراض صاروخ
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها أجرت بنجاح تجربة اعتراض صاروخ في منتصف المسار، وهي خطوة من شأنها تعزيز قدرات الصين على مقاومة التدخل الأجنبي، في وقت يشهد... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:11+0000
2022-06-20T09:11+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الدفاع الصينية بيانا مقتضبا لم تذكر فيه الكثير من التفاصيل حول التجربة، لكنه أفاد بأن التجربة كانت دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة أجنبية.وتعد الصواريخ مكونا رئيسيا للدفاع الصيني وهي العمود الفقري لبرنامجها الفضائي الذي أطلق رواد فضاء ومكونات إلى محطة الفضاء التي تدور حول الصين.ويأتي اختبار الاعتراض في الوقت الذي تصعد فيه الصين التهديدات ضد تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين ضرورة ضم أراضيها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.ومن المرجح أن يؤدي الصراع على تايوان إلى تدخل الولايات المتحدة، التي تعد المصدر الرئيسي للأسلحة في الجزيرة، حيث تنظر الولايات المتحدة للتهديد الصيني على أنه مصدر قلق بالغ.وتنخرط الصين كذلك في نزاعات إقليمية مع الفلبين وفيتنام وحكومات أخرى حول بحر الصين الجنوبي.، فيما ينظر إلى الصين أيضا على أنها تدعم روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنها لم تقدم دعما ملموسا في هذا الصدد.
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الصين تعلن نجاح تجربة اعتراض صاروخ

09:11 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhuaصواريخ صينية
صواريخ صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها أجرت بنجاح تجربة اعتراض صاروخ في منتصف المسار، وهي خطوة من شأنها تعزيز قدرات الصين على مقاومة التدخل الأجنبي، في وقت يشهد التشديد على مطالبها الإقليمية.
ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الدفاع الصينية بيانا مقتضبا لم تذكر فيه الكثير من التفاصيل حول التجربة، لكنه أفاد بأن التجربة كانت دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة أجنبية.
وتعد الصواريخ مكونا رئيسيا للدفاع الصيني وهي العمود الفقري لبرنامجها الفضائي الذي أطلق رواد فضاء ومكونات إلى محطة الفضاء التي تدور حول الصين.
ويأتي اختبار الاعتراض في الوقت الذي تصعد فيه الصين التهديدات ضد تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين ضرورة ضم أراضيها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.
ومن المرجح أن يؤدي الصراع على تايوان إلى تدخل الولايات المتحدة، التي تعد المصدر الرئيسي للأسلحة في الجزيرة، حيث تنظر الولايات المتحدة للتهديد الصيني على أنه مصدر قلق بالغ.
وتنخرط الصين كذلك في نزاعات إقليمية مع الفلبين وفيتنام وحكومات أخرى حول بحر الصين الجنوبي.، فيما ينظر إلى الصين أيضا على أنها تدعم روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنها لم تقدم دعما ملموسا في هذا الصدد.
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