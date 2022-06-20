https://arabic.sputniknews.com/20220620/الطريق-السياحي-للأماكن-المفضلة-لبوتين-سيكون-مثيرا-للاهتمام-أيضا-بالنسبة-للسياح-العرب-1063909769.html

الطريق السياحي "للأماكن المفضلة لبوتين" سيكون مثيرا للاهتمام أيضا بالنسبة للسياح العرب

الطريق السياحي "للأماكن المفضلة لبوتين" سيكون مثيرا للاهتمام أيضا بالنسبة للسياح العرب

قدمت شبكة "روستوريزم" للطرق السياحية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مجموعة من المشاريع، سيكون أحدها طريقا إلى أماكن العطلات المفضلة للرئيس الروسي... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T12:23+0000

2022-06-20T12:23+0000

2022-06-20T12:43+0000

العالم العربي

روسيا

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يمر الطريق عبر أراضي إقليم كراسنويارسك وخاكاسيا وتيفا، ويسمى عطلات سيبيريا. مدة الطريق 8 أيام، وطوله نحو 1200 كيلومتر.ويستمر الطريق على طول كراسنويارسك تايغا، سهوب توفا، الجبال في خاكاسيا. في هذه الأماكن غالبا ما يستريح الرئيس الروسي بشكل دوري، بحسب ما ذكرت وقع "city.russia.travel".علاوة على ذلك، ستتاح للسياح الروس والأجانب، الفرصة للصيد على نهر ينيسي، كما يفعل بوتين في كثير من الأحيان.بدورها، فإن رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية "روستوريزم" زارينا دوغوزوفا مقتنعة بأن السياح من الدول العربية سيحبون هذا الطريق.وأضافت: "أعتقد أن هذا الطريق هو فرصة عظيمة للإظهار لضيوفنا الأجانب، بما في ذلك من العالم العربي، أنه من المثير المجيء إلى روسيا ليس فقط من أجل موسكو أو سان بطرسبورغ".وتابعت: "نظرا للاهتمام الذي تبديه الدول العربية لرئيسنا، فإن هذا الطريق لديه كل فرصة للنجاح. أود أن أشير إلى أننا مستعدون لاستقبال السياح الأجانب على هذا الطريق، بما في ذلك البنية التحتية فهي جاهزة تماما لذلك".في الوقت نفسه، أضافت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية أن السياح العرب يأتون بانتظام ليس فقط إلى موسكو وسان بطرسبورغ، ولكن أيضا إلى قازان والشيشان وداغستان.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/تلغراف-المنتجعات-الأوروبية-تفلس-دون-السياح-من-روسيا-1061959705.html

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العالم العربي, روسيا