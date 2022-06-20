https://arabic.sputniknews.com/20220620/العراق-محافظة-أربيل-تسجل-4-إصابات-بالكوليرا-1063889121.html
العراق... محافظة أربيل تسجل 4 إصابات بالكوليرا
العراق... محافظة أربيل تسجل 4 إصابات بالكوليرا
أعلنت محافظة أربيل شمالي العراق، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:18+0000
2022-06-20T06:18+0000
2022-06-20T06:18+0000
أخبار العراق اليوم
الكوليرا
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جاء هذا في تصريحات لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المحافظ إن مستشفيات أربيل سجلت، يوم الأحد، 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا.وأشار محافظ أربيل إلى أن هناك خمس حالات أخرى مشتبه في إصابتها بالمرض.وأوضح أنه تمت تهيئة مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالة وتوفير الاحتياجات كافة.وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق أمس الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/العراق-تسجيل-13-إصابة-بالكوليرا-في-ثلاث-محافظات-1063859406.html
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أخبار العراق اليوم, الكوليرا
العراق... محافظة أربيل تسجل 4 إصابات بالكوليرا
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أعلنت محافظة أربيل شمالي العراق، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة.
جاء هذا في تصريحات لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المحافظ إن مستشفيات أربيل سجلت، يوم الأحد، 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا.
وأشار محافظ أربيل إلى أن هناك خمس حالات أخرى مشتبه في إصابتها بالمرض.
وأوضح أنه تمت تهيئة مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالة وتوفير الاحتياجات كافة.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق أمس الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.