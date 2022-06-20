https://arabic.sputniknews.com/20220620/العراق-يخفض-الاعتماد-على-الغاز-الإيراني-ويبدأ-باستثمار-حقول-الغاز-في-البلاد--1063917247.html
العراق يخفض الاعتماد على الغاز الإيراني ويبدأ باستثمار حقول الغاز في البلاد
العراق يخفض الاعتماد على الغاز الإيراني ويبدأ باستثمار حقول الغاز في البلاد
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن نوعين من الالتزامات المالية تجاه إيران، فيما أكدت وزارة النفط عن المباشرة في استثمار حقول الغاز العراقية،... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:09+0000
2022-06-20T14:09+0000
2022-06-20T14:09+0000
العالم العربي
العراق
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ووفقا للمستشار الفني لوزير الكهرباء، عبد الوهاب كاظم، إن "التزامات العراق المالية تجاه إيران نوعين، الأول مستحقات مالية مقابل الغاز المجهز حيث تم التوصل إلى صيغة مع المصرف التجاري العراقي TBI لتسجيل مستحقات عادية، والثاني مستحقات أخرى للمقاولين والشركات المجهزة لمعدات الطاقة الكهربائية".ونوه كاظم إلى أن "موضوع الغاز من اختصاص وزارة النفط، والأخيرة عازمة حاليا وباشرت فعليا في استثمار حقول الغاز المهمة جدا في حقلي عكاز والمنصورية"، مؤكدا أن "استثمار حقول الغاز العراقية سيوفر كميات غاز كبيرة جدا ويقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وكان سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، فيلا فاريولا، قد أكد أن الدول الأوروبية تبحث عن شركاء وبدلاء جدد لاستيراد النفط، لافتا إلى أن استيراد النفط العراقي "خيار جيد".وأشار فاريولا في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، إلى أن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية"، مضيفا: "فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".وأضاف فاريولا أن "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/سفير-الاتحاد-الأوروبي-في-بغداد-استيراد-النفط-العراقي-خيار-جيد-لنا-1063882417.html
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العالم العربي, العراق
العراق يخفض الاعتماد على الغاز الإيراني ويبدأ باستثمار حقول الغاز في البلاد
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن نوعين من الالتزامات المالية تجاه إيران، فيما أكدت وزارة النفط عن المباشرة في استثمار حقول الغاز العراقية، مشيرة إلى أن ذلك سيخفض من الاعتماد على استيراد الغاز الإيراني.
ووفقا للمستشار الفني لوزير الكهرباء، عبد الوهاب كاظم، إن "التزامات العراق المالية تجاه إيران نوعين، الأول مستحقات مالية مقابل الغاز المجهز حيث تم التوصل إلى صيغة مع المصرف التجاري العراقي TBI لتسجيل مستحقات عادية، والثاني مستحقات أخرى للمقاولين والشركات المجهزة لمعدات الطاقة الكهربائية".
ونوه كاظم إلى أن "موضوع الغاز من اختصاص وزارة النفط، والأخيرة عازمة حاليا وباشرت فعليا في استثمار حقول الغاز المهمة جدا في حقلي عكاز والمنصورية"، مؤكدا أن "استثمار حقول الغاز العراقية سيوفر كميات غاز كبيرة جدا ويقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، فيلا فاريولا،
قد أكد أن الدول الأوروبية تبحث عن شركاء وبدلاء جدد لاستيراد النفط، لافتا إلى أن استيراد النفط العراقي "خيار جيد".
وأشار فاريولا في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"
اليوم الأحد، إلى أن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية"، مضيفا: "فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".
وأضاف فاريولا أن "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا".