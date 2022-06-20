https://arabic.sputniknews.com/20220620/القبض-على-لص-إيراني-انتحل-صفة-عميل-مخابرات-في-الهند--1063906085.html

القبض على لص إيراني انتحل صفة عميل مخابرات في الهند

القبض على لص إيراني انتحل صفة عميل مخابرات في الهند

ألقت الشرطة الهندية القبض على مواطن إيراني انتحل صفة عميل مخابرات بدافع سرقة رعايا أجانب أوهمهم أنه يفحص حقائبهم لعمله في مكافحة المخدرات وتزوير العملة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T11:32+0000

2022-06-20T11:32+0000

2022-06-20T11:32+0000

أخبار الهند اليوم

مجتمع

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ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة الهندية، قولها بأن المتهم ورفاقه كانوا يستهدفون في كثير من الأحيان رعايا أجانب بالقرب من المستشفيات الكبيرة.وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على المتهم حسين رضافارد أحمد، البالغ من العمر 47 عاما، هو ورفاقه لارتكابهم عمليات سطو، وقالت الشرطة إنها استردت مبلغ 2000 دولار و4000 جنيه سوداني و28 ألف ريال إيراني وبعض العملات الهندية كانت بحوزته.افتضح أمر اللص عندما أبلغ زوجان عن سرقة 50.000 روبية و6500 دولار أمام أحد المستشفيات، حيث كانا عائدين من المستشفى عندما أوقفهما رجل يركب سيارة وقدم نفسه على أنه ضابط كبير في وكالة استخبارات.قام اللص بفحص حقائبهما، قائلا إن ذلك كان تمرينا تنظمه الإدارة لمراقبة المخدرات والعملة المزورة وتركهما بعد مرور بعض الوقت، لكن الزوجين أدركا لاحقا أنهما فقدا كل النقود الموجودة في الحقيبة.وقال ضابط شرطة كبير إن المتقدم بالبلاغ جاء إلى الهند بتأشيرة طبية لتلقي العلاج، وأن فرق الشرطة انطلقت في أعقاب البلاغ لجمع مقاطع من كاميرات المراقبة بالقرب من موقع الحادث للتعرف على السيارة وصاحبها.تم التعرف على صاحب السيارة بالقرب من المستشفى وعلى لوحة بياناتها، وباتصال الشرطة بمالك السيارة قال إنه باعها لرجل أعمال، وبالبحث عن اتصالاته ومراقبتها تبين أنه على اتصال بالمتهم الرئيسي رضافارد أحمد، ومن ثم توصلت الشرطة له وألقت القبض عليه.اعترف رضافارد أحمد بأنه ارتكب عمليات سرقة مع شركائه، وقال إنه جاء إلى الهند، الشهر الماضي، حيث أراد هو وصديقاه كسب المال باستهداف رعايا أجانب.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/القبض-على-إسرائيلي-في-إسطنبول-للاشتباه-في-سرقة-هاتف-دبلوماسي-تركي-1062778420.html

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أخبار الهند اليوم, مجتمع