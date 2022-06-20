https://arabic.sputniknews.com/20220620/المخابرات-الروسية-تكشف-عن-موظفين-سربوا-بيانات-عسكريين-وأمنيين-في-البلاد-1063892366.html
المخابرات الروسية تكشف عن موظفين سربوا بيانات عسكريين وأمنيين في البلاد
المخابرات الروسية تكشف عن موظفين سربوا بيانات عسكريين وأمنيين في البلاد
أعلنت المخابرات الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن نجاحها بالقبض على أفراد سربوا بيانات رسمية تابعة لعناصر أمنية وعسكرية في الأجهزة الروسية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:46+0000
2022-06-20T07:46+0000
2022-06-20T07:46+0000
روسيا
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وأصدرت المخابرات الفيدرالية الروسية بيانا رسميا، جاء فيه: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة ولجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، بكشف الأنشطة غير القانونية لممثلي هيئات التحقيق الخاصة وسلطات الضرائب ذات الصلة بالتحصيل غير القانوني للممتلكات المعلومات المحمية لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك المواطنين الأجانب".وأضاف البيان: "منذ عام 2019، نقلت هذه المجموعة إلى العملاء معلومات محمية عن أكثر من 30 مواطناً، بما في ذلك عن العسكريين والمسؤولين".وتابع البيان أن "لجنة التحقيق التابعة الروسية بدأت التحقيق في قضايا جنائية بموجب المادتين 290 (تلقي الرشوة) و291.1 (الوساطة في الرشوة) من القانون الجنائي الروسي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المخابرات الروسية تكشف عن موظفين سربوا بيانات عسكريين وأمنيين في البلاد
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أعلنت المخابرات الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن نجاحها بالقبض على أفراد سربوا بيانات رسمية تابعة لعناصر أمنية وعسكرية في الأجهزة الروسية.
وأصدرت المخابرات الفيدرالية الروسية بيانا رسميا
، جاء فيه: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية، بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة ولجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، بكشف الأنشطة غير القانونية لممثلي هيئات التحقيق الخاصة وسلطات الضرائب ذات الصلة بالتحصيل غير القانوني للممتلكات المعلومات المحمية لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك المواطنين الأجانب".
وأضاف البيان: "منذ عام 2019، نقلت هذه المجموعة إلى العملاء معلومات محمية عن أكثر من 30 مواطناً، بما في ذلك عن العسكريين والمسؤولين".
وتابع البيان أن "لجنة التحقيق التابعة الروسية بدأت التحقيق في قضايا جنائية بموجب المادتين 290 (تلقي الرشوة) و291.1 (الوساطة في الرشوة) من القانون الجنائي الروسي".