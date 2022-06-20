https://arabic.sputniknews.com/20220620/النيابة-العامة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-مقتل-طالبة-على-يد-زميلها-أمام-جامعة-المنصورة-1063928515.html

النيابة العامة المصرية تصدر بيانا بشأن مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة

النيابة العامة المصرية تصدر بيانا بشأن مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا بشأن حادث مقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة صباح اليوم الاثنين، وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:49+0000

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وأعلنت النيابة في بيانها اليوم، أن المستشار النائب العام، أمر "بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها".وأضاف البيان أن النيابة "تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو (حزيران) إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها".وتابع البيان: "انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها".وأشار البيان إلى أن النيابة العامة "انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم".ولفت بيان النيابة العامة إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام "رصدت تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية".وأهابت النيابة العامة "بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة".وأكدت النيابة العامة أنها "حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها".

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