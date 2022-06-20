https://arabic.sputniknews.com/20220620/الولايات-المتحدة-تقيم-استفتاء-كازاخستان-كخطوة-أخرى-نحو-التحديث-السياسي-للبلاد-1063892105.html
الولايات المتحدة تقيم استفتاء كازاخستان كخطوة أخرى نحو التحديث السياسي للبلاد
الولايات المتحدة تقيم استفتاء كازاخستان كخطوة أخرى نحو التحديث السياسي للبلاد
قال أوزري زي، نائب وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل إصلاحات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:24+0000
2022-06-20T07:24+0000
2022-06-20T07:24+0000
العالم
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وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل إصلاحات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بشأن التحديث السياسي وإصلاح نظام حماية حقوق الإنسان، وتقيم أيضا الاستفتاء الذي أجري في 5 يونيو كخطوة تالية في تنفيذ هذه الإصلاحات".وقال زي: "نحن مستعدون دائما لمساعدة كازاخستان على المسار الصعب المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم، وإنشاء مؤسسات مفتوحة، فضلا عن تعزيز مجال حماية حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني المستقل".وأضاف أيضا إن الولايات المتحدة ملتزمة بكازاخستان السلمية والمستقرة والمزدهرة والديمقراطية. وأعرب عن الأمل في استمرار الحوار لمناقشة الإنجازات الملموسة التي حققها على طريق الإدارة العامة الديمقراطية والمسؤولة والخاضعة للمساءلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/كازاخستان-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-بين-البلدين-1062492943.html
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العالم
الولايات المتحدة تقيم استفتاء كازاخستان كخطوة أخرى نحو التحديث السياسي للبلاد
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قال أوزري زي، نائب وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل إصلاحات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
وأضاف
: "تدعم الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل إصلاحات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بشأن التحديث السياسي وإصلاح نظام حماية حقوق الإنسان، وتقيم أيضا الاستفتاء الذي أجري في 5 يونيو كخطوة تالية في تنفيذ هذه الإصلاحات".
وقال زي: "نحن مستعدون دائما لمساعدة كازاخستان على المسار الصعب المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم، وإنشاء مؤسسات مفتوحة، فضلا عن تعزيز مجال حماية حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني المستقل".
وأضاف أيضا إن الولايات المتحدة ملتزمة بكازاخستان السلمية والمستقرة والمزدهرة والديمقراطية. وأعرب عن الأمل في استمرار الحوار لمناقشة الإنجازات الملموسة التي حققها على طريق الإدارة العامة الديمقراطية والمسؤولة والخاضعة للمساءلة.