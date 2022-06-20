https://arabic.sputniknews.com/20220620/انتخاب-عاملة-تنظيف-لعضوية-البرلمان-الفرنسي-لأول-مرة-1063901272.html
انتخاب عاملة تنظيف لعضوية البرلمان الفرنسي لأول مرة
انتخاب عاملة تنظيف لعضوية البرلمان الفرنسي لأول مرة
أظهرت نتائج الانتخابات أن الناشطة النقابية راشيل كيكي أصبحت أول عاملة تنظيف يتم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان). 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:31+0000
2022-06-20T10:31+0000
2022-06-20T10:31+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وأجريت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، أمس الأحد، حيث تمكنت كيكي البالغة من العمر 47 عاما من كوت ديفوار، والتي مثلت الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي اليساري للشعب الجديد (Nupes)، من تجاوز وزيرة الرياضة السابقة روكسان ماراسينيان التي ترشحت للائتلاف الحاكم "معا!"، وذلك في دائرتها الانتخابية في منطقة إيل دو فرانس الحضرية.ووفقا لمجلة "Paris Match"، اكتسبت كيكي شهرة وطنية خلال إضراب استمر قرابة عامين في فندق "إيبيس باتينيول" في باريس، والذي انتفضت عاملاته من أجل أجور أعلى وظروف عمل أفضل في 2019-2021.وجاءت راشيل كيكي، وهي أم لخمسة أطفال، إلى فرنسا عام 2000 وحصلت على الجنسية بعد 15 عاما.وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسر غالبيته في البرلمان، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية، فجر اليوم الاثنين.ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289) مقعدا.فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/تقديرات-أولية-تحالف-ماكرون-يفشل-بتحقيق-الأغلبية-المطلقة-في-الانتخابات-التشريعية-1063877680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
انتخاب عاملة تنظيف لعضوية البرلمان الفرنسي لأول مرة
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أظهرت نتائج الانتخابات أن الناشطة النقابية راشيل كيكي أصبحت أول عاملة تنظيف يتم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
وأجريت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، أمس الأحد، حيث تمكنت كيكي البالغة من العمر 47 عاما من كوت ديفوار، والتي مثلت الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي اليساري للشعب الجديد (Nupes)، من تجاوز وزيرة الرياضة السابقة روكسان ماراسينيان التي ترشحت للائتلاف الحاكم "معا!"، وذلك في دائرتها الانتخابية في منطقة إيل دو فرانس الحضرية.
ووفقا لمجلة "Paris Match
"، اكتسبت كيكي شهرة وطنية خلال إضراب استمر قرابة عامين في فندق "إيبيس باتينيول" في باريس، والذي انتفضت عاملاته من أجل أجور أعلى وظروف عمل أفضل في 2019-2021.
وجاءت راشيل كيكي، وهي أم لخمسة أطفال، إلى فرنسا عام 2000 وحصلت على الجنسية بعد 15 عاما.
وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسر غالبيته في البرلمان
، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية، فجر اليوم الاثنين.
ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة
(289) مقعدا.
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.