https://arabic.sputniknews.com/20220620/انتقادات-لاذعة-لمداخل-العاصمة-بغداد-والسلطات-تتحرك-فيديو-وصور-1063903187.html
انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور
انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور
قررت السلطات العراقية تطوير مداخل العاصمة بغداد بعد حملة انتقادات لاذعة شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيها صورا ومقاطع فيديو توثق مداخل عشوائية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:57+0000
2022-06-20T10:57+0000
2022-06-20T11:07+0000
العالم العربي
العراق
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أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، المباشرة بتطوير مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي، فيما أكدت أن جميع مداخل العاصمة سيتم تطويرها.وصرح عضو اللجنة محمود العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حسب التوجيه الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بتطوير مداخل مدينة بغداد، تمّت المباشرة بتطوير المدخل الجنوبي للعاصمة ضمن الحدود الإدارية من أطراف ناحية اللطيفية باتجاة حدود أمانة بغداد".وتابع العبيدي: "تمّت المباشرة أيضاً بالعمل في المدخل الشمالي من جهة الموصل إلى منطقة التاجي ببغداد".وأشار العبيدي إلى أن "جميع مداخل العاصمة بغداد سوف يتم العمل فيها"، مبيناً أن "وضع مداخل العاصمة بغداد بشكل عام غير صحيح ولا يليق بها".
https://arabic.sputniknews.com/20210607/البرلمان-العراقي-يتجه-لتمرير-مشروع-قانون-عائدات-الفساد-1049187484.html
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العالم العربي, العراق
انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور
10:57 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
قررت السلطات العراقية تطوير مداخل العاصمة بغداد بعد حملة انتقادات لاذعة شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيها صورا ومقاطع فيديو توثق مداخل عشوائية للعاصمة.
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، المباشرة بتطوير مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي، فيما أكدت أن جميع مداخل العاصمة سيتم تطويرها.
وصرح عضو اللجنة محمود العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)
: "حسب التوجيه الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بتطوير مداخل مدينة بغداد، تمّت المباشرة بتطوير المدخل الجنوبي للعاصمة ضمن الحدود الإدارية من أطراف ناحية اللطيفية باتجاة حدود أمانة بغداد".
وتابع العبيدي: "تمّت المباشرة أيضاً بالعمل في المدخل الشمالي من جهة الموصل إلى منطقة التاجي ببغداد".
وأشار العبيدي إلى أن "جميع مداخل العاصمة بغداد سوف يتم العمل فيها"، مبيناً أن "وضع مداخل العاصمة بغداد بشكل عام غير صحيح ولا يليق بها".