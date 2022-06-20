عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/انتقادات-لاذعة-لمداخل-العاصمة-بغداد-والسلطات-تتحرك-فيديو-وصور-1063903187.html
انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور
انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور
قررت السلطات العراقية تطوير مداخل العاصمة بغداد بعد حملة انتقادات لاذعة شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيها صورا ومقاطع فيديو توثق مداخل عشوائية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:57+0000
2022-06-20T11:07+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061903809_0:223:1188:891_1920x0_80_0_0_b114c4cc2461af5a7f82b80331f9103d.jpg
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، المباشرة بتطوير مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي، فيما أكدت أن جميع مداخل العاصمة سيتم تطويرها.وصرح عضو اللجنة محمود العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حسب التوجيه الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بتطوير مداخل مدينة بغداد، تمّت المباشرة بتطوير المدخل الجنوبي للعاصمة ضمن الحدود الإدارية من أطراف ناحية اللطيفية باتجاة حدود أمانة بغداد".وتابع العبيدي: "تمّت المباشرة أيضاً بالعمل في المدخل الشمالي من جهة الموصل إلى منطقة التاجي ببغداد".وأشار العبيدي إلى أن "جميع مداخل العاصمة بغداد سوف يتم العمل فيها"، مبيناً أن "وضع مداخل العاصمة بغداد بشكل عام غير صحيح ولا يليق بها".
https://arabic.sputniknews.com/20210607/البرلمان-العراقي-يتجه-لتمرير-مشروع-قانون-عائدات-الفساد-1049187484.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061903809_0:0:1188:891_1920x0_80_0_0_41e7b3a32872e7b4603745a904f5978d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

انتقادات لاذعة لمداخل العاصمة بغداد والسلطات تتحرك... فيديو وصور

10:57 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 20.06.2022)
© AP Photo / Ali Abdul Hassanرجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
رجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات العراقية تطوير مداخل العاصمة بغداد بعد حملة انتقادات لاذعة شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا فيها صورا ومقاطع فيديو توثق مداخل عشوائية للعاصمة.
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، المباشرة بتطوير مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي، فيما أكدت أن جميع مداخل العاصمة سيتم تطويرها.
وصرح عضو اللجنة محمود العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حسب التوجيه الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بتطوير مداخل مدينة بغداد، تمّت المباشرة بتطوير المدخل الجنوبي للعاصمة ضمن الحدود الإدارية من أطراف ناحية اللطيفية باتجاة حدود أمانة بغداد".
وتابع العبيدي: "تمّت المباشرة أيضاً بالعمل في المدخل الشمالي من جهة الموصل إلى منطقة التاجي ببغداد".
وأشار العبيدي إلى أن "جميع مداخل العاصمة بغداد سوف يتم العمل فيها"، مبيناً أن "وضع مداخل العاصمة بغداد بشكل عام غير صحيح ولا يليق بها".
اجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
البرلمان العراقي يتجه لتمرير مشروع قانون عائدات الفساد
7 يونيو 2021, 15:12 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала