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باشاغا يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ويعلن عن خارطة طريق تضمن استقرار إنتاج النفط
باشاغا يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ويعلن عن خارطة طريق تضمن استقرار إنتاج النفط
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا عن خارطة طريق للتعافي تشمل تعهدا من ثماني نقاط، من بينها إجراء الانتخابات وضمان استقرار إنتاج النفط... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:45+0000
2022-06-20T13:45+0000
العالم العربي
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وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا، اليوم الاثنين: "تعهد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا اليوم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، ووقع من خلالها على تعهد يتضمن ثماني نقاط".وأضاف البيان: "تركز خارطة الطريق للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي".وذكر البيان أنه لتحقيق تعهدات الخارطة، يجب أن تحدث تغييرات في عدة مجالات منها "استقرار إنتاج النفط".وفي سبيل تنفيذ ما تعهدت به حكومة باشاغا حول الانتخابات، ذكر البيان أن رئيس الحكومة، "تعهد باستحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل".
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العالم العربي

باشاغا يتعهد بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ويعلن عن خارطة طريق تضمن استقرار إنتاج النفط

13:45 GMT 20.06.2022
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© libyangovtmedia
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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا عن خارطة طريق للتعافي تشمل تعهدا من ثماني نقاط، من بينها إجراء الانتخابات وضمان استقرار إنتاج النفط في البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا، اليوم الاثنين: "تعهد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا اليوم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، ووقع من خلالها على تعهد يتضمن ثماني نقاط".
وأضاف البيان: "تركز خارطة الطريق للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي".
وذكر البيان أنه لتحقيق تعهدات الخارطة، يجب أن تحدث تغييرات في عدة مجالات منها "استقرار إنتاج النفط".
وفي سبيل تنفيذ ما تعهدت به حكومة باشاغا حول الانتخابات، ذكر البيان أن رئيس الحكومة، "تعهد باستحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل".
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