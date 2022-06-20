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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بريطانيا-تستعد-لأكبر-إضراب-في-شبكة-السكك-الحديد-خلال-عقود-1063895223.html
بريطانيا تستعد لأكبر إضراب في شبكة السكك الحديد خلال عقود
بريطانيا تستعد لأكبر إضراب في شبكة السكك الحديد خلال عقود
تواجه شبكة السكك الحديد في بريطانيا، هذا الأسبوع، أكبر إضراب خلال أكثر من ثلاثة عقود، في خلاف بشأن الأجور بعد أن تسبب ارتفاع التضخم في تآكل الأرباح. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:44+0000
2022-06-20T08:44+0000
بريطانيا
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قال اتحاد نقابات عمال السكك الحديد إن أكثر من 50 ألف عامل سيشاركون في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع أحداث كبرى منها مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري، بحسب "فرانس برس".تحذر المدارس من أن آلاف التلاميذ الذين يخضعون لاختبارات وطنية سيتأثرون بالإضراب في شبكة السكك الحديد.ويجادل الاتحاد بأن الإضرابات ضرورية في الوقت الذي أخفقت فيه الأجور في مواكبة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما.كما أن الوظائف في خطر في ظل عدم تعافي حركة المسافرين حتى الآن بعد رفع إغلاقات جائحة كورونا.تعاني دول العالم من ارتفاع التضخم منذ عقود في الوقت الذي أدت فيه حرب أوكرانيا وتخفيف قيود كورونا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.ومن المقرر أن ينظم الإضراب في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في أكبر نزاع تشهده شبكة السكك الحديد البريطانية منذ 1989، وفقا للاتحاد.كما أعلن الاتحاد إضرابا لأعضائه لمدة 24 ساعة في شبكة مترو أنفاق لندن، يوم الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بسبب-الإضرابات-والاحتجاجات-مطار-بروكسل-يلغي-جميع-الرحلات-المقررة-يوم-الاثنين-1063886856.html
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بريطانيا تستعد لأكبر إضراب في شبكة السكك الحديد خلال عقود

08:44 GMT 20.06.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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تواجه شبكة السكك الحديد في بريطانيا، هذا الأسبوع، أكبر إضراب خلال أكثر من ثلاثة عقود، في خلاف بشأن الأجور بعد أن تسبب ارتفاع التضخم في تآكل الأرباح.
قال اتحاد نقابات عمال السكك الحديد إن أكثر من 50 ألف عامل سيشاركون في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع أحداث كبرى منها مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري، بحسب "فرانس برس".
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أمس, 22:43 GMT
تحذر المدارس من أن آلاف التلاميذ الذين يخضعون لاختبارات وطنية سيتأثرون بالإضراب في شبكة السكك الحديد.
ويجادل الاتحاد بأن الإضرابات ضرورية في الوقت الذي أخفقت فيه الأجور في مواكبة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما.
كما أن الوظائف في خطر في ظل عدم تعافي حركة المسافرين حتى الآن بعد رفع إغلاقات جائحة كورونا.
تعاني دول العالم من ارتفاع التضخم منذ عقود في الوقت الذي أدت فيه حرب أوكرانيا وتخفيف قيود كورونا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المقرر أن ينظم الإضراب في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في أكبر نزاع تشهده شبكة السكك الحديد البريطانية منذ 1989، وفقا للاتحاد.
كما أعلن الاتحاد إضرابا لأعضائه لمدة 24 ساعة في شبكة مترو أنفاق لندن، يوم الثلاثاء.
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