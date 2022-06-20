https://arabic.sputniknews.com/20220620/بعد-إعلان-سياسة-جديدة-لتجنيد-الشباب-معلومات-عن-الجيش-الهندي-1063927123.html
بعد إعلان سياسة جديدة لتجنيد الشباب... معلومات عن الجيش الهندي
بعد إعلان سياسة جديدة لتجنيد الشباب... معلومات عن الجيش الهندي
تسببت سياسة التجنيد الجديدة التي تلزم شباب الهند بالبقاء في الخدمة العسكرية لـ 4 سنوات، في احتجاجات بعدة ولايات، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع أنها... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T16:23+0000
2022-06-20T16:23+0000
2022-06-20T16:23+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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ويصلح للخدمة العسكرية في الهند أكثر من 496 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا نحو 23 مليون فرد، بينما يتجاوز عدد سكان الدولة نحو مليار و339 مليون نسمة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يصل إجمالي عدد قوات الجيش الهندي إلى 5 ملايين و132 ألف فرد، بينهم مليون و450 ألف فرد قوات عاملة، ومليون و155 ألف فرد قوات احتياطية، إضافة إلى مليونين و527 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.ما هو التصنيف العالمي للجيش الهندي؟يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 4 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات جوية تضم 2182 طائرة حربية.وتتكون القوات البرية للجيش الهندي من 4 آلاف و614 دبابة و12 ألف مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و3 آلاف و311 مدفع ميداني وألف و338 راجمة صواريخ.ويمتلك الجيش الهندي أسطولا حربيا يضم 295 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و17 غواصة، وتصل ميزانية دفاعه إلى 49 مليار و600 مليون دولار.وتنص سياسة التجنيد الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة على إلزام كل من تتراوح أعمارهم بين 17.5 عام و21 عاما بالالتحاق بالجيش لمدة 4 سنوات.كما تنص أيضا على الاحتفاظ ببقاء 25 في المئة من هؤلاء الشباب بعد الـ 4 سنوات لمدة تصل إلى 15 عاما، لكنهم يكونون في رتب غير رتب الضباط.
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم
بعد إعلان سياسة جديدة لتجنيد الشباب... معلومات عن الجيش الهندي
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تسببت سياسة التجنيد الجديدة التي تلزم شباب الهند بالبقاء في الخدمة العسكرية لـ 4 سنوات، في احتجاجات بعدة ولايات، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع أنها لن تتراجع.
ويصلح للخدمة العسكرية في الهند أكثر من 496 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا نحو 23 مليون فرد، بينما يتجاوز عدد سكان الدولة نحو مليار و339 مليون نسمة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
يصل إجمالي عدد قوات
الجيش الهندي إلى 5 ملايين و132 ألف فرد، بينهم مليون و450 ألف فرد قوات عاملة، ومليون و155 ألف فرد قوات احتياطية، إضافة إلى مليونين و527 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
ما هو التصنيف العالمي للجيش الهندي؟
يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 4 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات جوية تضم 2182 طائرة حربية.
وتتكون القوات البرية للجيش الهندي
من 4 آلاف و614 دبابة و12 ألف مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و3 آلاف و311 مدفع ميداني وألف و338 راجمة صواريخ.
ويمتلك الجيش الهندي أسطولا حربيا يضم 295 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و17 غواصة، وتصل ميزانية دفاعه إلى 49 مليار و600 مليون دولار.
وتنص سياسة التجنيد الجديدة
التي أعلنت عنها الحكومة على إلزام كل من تتراوح أعمارهم بين 17.5 عام و21 عاما بالالتحاق بالجيش لمدة 4 سنوات.
26 سبتمبر 2021, 05:37 GMT
كما تنص أيضا على الاحتفاظ ببقاء 25 في المئة من هؤلاء الشباب بعد الـ 4 سنوات لمدة تصل إلى 15 عاما، لكنهم يكونون في رتب غير رتب الضباط.