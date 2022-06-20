بعد 61 عاما على اغتياله... بلجيكا تعيد ضرسا ذهبيا للبطل باتريس لومومبا إلى أسرته
© AFP 2022 / OLIVIER MATTHYSرولاند لومومبا، نجل الراحل، باتريس لومومبا، يسير بجوار لافتة ضخمة عليها صورة لوالده أثناء وصوله لحضور حفل تسليم أحد أسنانه في قصر إيغمونت في بروكسل، بلجيكا، 20 يونيو/ حزيران 2022
رولاند لومومبا، نجل الراحل، باتريس لومومبا، يسير بجوار لافتة ضخمة عليها صورة لوالده أثناء وصوله لحضور حفل تسليم أحد أسنانه في قصر إيغمونت في بروكسل، بلجيكا، 20 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / OLIVIER MATTHYS
أعادت السلطات البلجيكية، اليوم الاثنين، ضرسا مغطاة بالذهب يخص بطل الاستقلال الكونغولي المقتول، باتريس لومومبا.
تمت استعادة الضرس الذهبي بعدما أعرب ملك بلجيكا، فيليب، في وقت سابق من الشهر الجاري عن "عميق أسفه" لانتهاكات بلاده في مستعمرتها الأفريقية السابقة، الكونغو، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وفي مراسم خاصة حضرها أقارب لومومبا، قام المدعي الفيدرالي بتسلم حقيبة تحتوي على ضرسه الذهبي.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، للمسؤولين الكونغوليين وعائلة باتريس لومومبا إن التعويض جاء بعد فوات الأوان.
وقال دي كرو الذي قدم اعتذاره أيضا عن الدور الذي لعبته بلاده في الاغتيال: "ليس من الطبيعي أن تحتفظ بلجيكا برفات أحد الآباء المؤسسين للأمة الكونغولية لمدة 6 عقود".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكونغولي، جان ميشال سما لوكوندي، إن إعادة الآثار ستكون ضرورية للذاكرة الوطنية للبلاد.
وبعد اغتياله في عام 1961، تم تقطيع جثة باتريس لومومبا، وتحليلها بالحامض.
The remains of Patrice Lumumba have been returned to Congo by the Belgian authority 61years after his assassination.His body was dissolved by acid&the only remaining part of his body was his tooth which was kept as a souvenir by a Belgian soldier who participated in his murder. pic.twitter.com/W7adXac8N2— Aare Kurunmi Kakanfo (@AareKurunmi) June 20, 2022
وفي عام 2016، انتزع المسؤولون البلجيكيون ضرس لومومبا الذهبي من ابنة مفوض الشرطة البلجيكي، الذي قال إنه أخذها بعدما أشرف على تدمير جثة لومومبا.
وقبل عامين، قال مكتب المدعي الفيدرالي إنه لا يوجد يقين مطلق بأن الضرس الذي يتم إرجاعه يتعلق بباتريس لومومبا، لأنه لا يمكن إجراء اختبار الحمض النووي.
وعلى الرغم من أن قتلة باتريس لومومبا كانوا كونغوليين، فقد استمرت الأسئلة حول مدى تواطؤ بلجيكا وأمريكا في وفاته، بسبب علاقاته الشيوعية المزعومة.