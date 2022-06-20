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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بكين-تعلق-على-تغيير-اسم-تايوان-إلى-تايبيه-الصينية-في-مونديال-قطر-2022-1063917594.html
بكين تعلق على تغيير اسم تايوان إلى "تايبيه الصينية" في مونديال قطر 2022
بكين تعلق على تغيير اسم تايوان إلى "تايبيه الصينية" في مونديال قطر 2022
علقت بكين، اليوم الاثنين، على تغيير الجهة المنظمة لمونديال قطر 2022 اسم تايوان إلى "تايبيه الصينية" في نموذج الطلب الخاص بها عبر الإنترنت. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:14+0000
2022-06-20T14:14+0000
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قطر
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في بيان إن "الصين تقدر التزام الحكومة القطرية بمبدأ الصين الواحدة وتعاملها مع هذه القضية بما يتماشى مع الممارسات الراسخة للأحداث الرياضية الدولية".وتابع "تايوان جزء من الصين، إن مبدأ الصين الواحدة هو معيار أساسي يحكم العلاقات الدولية والتوافق المشترك للمجتمع الدولي".وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم "فيفا 2022"، قامت مؤخرا بتصحيح نموذج طلب عبر الإنترنت أدرج تايوان كجزء من الصين، بعد أن قدمت تايبيه التايوانية احتجاجا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوو: "بعد احتجاج الوزارة يوم الأربعاء الماضي، حلت "تايوان" محل "تايوان، مقاطعة الصين" في القائمة المنسدلة على موقع الإنترنت للتقدم بطلب للحصول على بطاقة "Hayya"، وهي هوية المشجع الصادرة لجميع المتفرجين في كأس العالم الحصول عليها".وأضافت وفقا لوكالة الأنباء التايوانية: "نعرب عن تقديرنا لمنظمي الحدث على استجابتهم السريعة في التصحيح والحفاظ على حقوق جماهير وطننا".وستكون بطولة كأس العالم للعام الحالي هي الأولى التي تقام في العالم العربي، والثانية في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/قطر-تدرج-اسم-تايوان-في-استمارة-كأس-العالم-1063768936.html
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الصين, أخبار تايوان, قطر, بطولة كأس العالم 2022

بكين تعلق على تغيير اسم تايوان إلى "تايبيه الصينية" في مونديال قطر 2022

14:14 GMT 20.06.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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علقت بكين، اليوم الاثنين، على تغيير الجهة المنظمة لمونديال قطر 2022 اسم تايوان إلى "تايبيه الصينية" في نموذج الطلب الخاص بها عبر الإنترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في بيان إن "الصين تقدر التزام الحكومة القطرية بمبدأ الصين الواحدة وتعاملها مع هذه القضية بما يتماشى مع الممارسات الراسخة للأحداث الرياضية الدولية".
وتابع "تايوان جزء من الصين، إن مبدأ الصين الواحدة هو معيار أساسي يحكم العلاقات الدولية والتوافق المشترك للمجتمع الدولي".
وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم "فيفا 2022"، قامت مؤخرا بتصحيح نموذج طلب عبر الإنترنت أدرج تايوان كجزء من الصين، بعد أن قدمت تايبيه التايوانية احتجاجا.
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوو: "بعد احتجاج الوزارة يوم الأربعاء الماضي، حلت "تايوان" محل "تايوان، مقاطعة الصين" في القائمة المنسدلة على موقع الإنترنت للتقدم بطلب للحصول على بطاقة "Hayya"، وهي هوية المشجع الصادرة لجميع المتفرجين في كأس العالم الحصول عليها".
وأضافت وفقا لوكالة الأنباء التايوانية: "نعرب عن تقديرنا لمنظمي الحدث على استجابتهم السريعة في التصحيح والحفاظ على حقوق جماهير وطننا".
وستكون بطولة كأس العالم للعام الحالي هي الأولى التي تقام في العالم العربي، والثانية في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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