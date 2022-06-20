https://arabic.sputniknews.com/20220620/بوريل-لا-توجد-معارضة-داخل-الاتحاد-الأوروبي-لمنح-صفة-المرشح-لأوكرانيا-ومولدوفا-1063901151.html
بوريل: لا توجد معارضة داخل الاتحاد الأوروبي لمنح صفة "المرشح" لأوكرانيا ومولدوفا
بوريل: لا توجد معارضة داخل الاتحاد الأوروبي لمنح صفة "المرشح" لأوكرانيا ومولدوفا
قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لم تعارض أي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن قرار المفوضية بمنح صفة "العضو المرشح"... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع "مرشح" الاتحاد الأوروبي. كما أوصت بعدم منح وضع "مرشح" لجورجيا قبل أن تفي بمجموعة من الشروط أولا.وقال بوريل الاثنين لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "سيتعين على القادة مناقشة الأمر. رأي المفوضية مطروح على الطاولة، ولا يمكنني توقع النتيجة، لكن لم أسمع أي شخص يعارضها".من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن بلاده ستدعم اقتراح المفوضية، لأنه "متوازن ومنصف لأوجه الشبه والاختلاف في مختلف القضايا".وأضاف: "إنني أقدر تماما أن كل دولة تريد دائما المزيد من التقدم والسرعة، ومع ذلك أعتقد أن هذا متوازن، وهذا اقتراح جيد. إنه اقتراح يشير إلى أهمية الوحدة في هذا السياق الجيوسياسي الصعب، وبالتالي فإن الحكومة الهولندية ستدعمه".بدوره، قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس: "آمل أن يكون هذا دعما بالإجماع. لقد رأيت بيانات من قادة الدول الكبيرة والصغيرة تدعمه، لكننا سنتحقق منها اليوم (خلال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي)".القرار النهائي بشأن منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا ستتخذه قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/ حزيران. يتطلب بدء محادثات الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بلومبرغ-تكشف-العواقب-الوخيمة-لانضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1063508000.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
بوريل: لا توجد معارضة داخل الاتحاد الأوروبي لمنح صفة "المرشح" لأوكرانيا ومولدوفا
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قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لم تعارض أي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن قرار المفوضية بمنح صفة "العضو المرشح" لأوكرانيا ومولدوفا أو برفض وضع جورجيا.
موسكو- سبوتنيك
. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع "مرشح" الاتحاد الأوروبي. كما أوصت بعدم منح وضع "مرشح" لجورجيا قبل أن تفي بمجموعة من الشروط أولا.
وقال بوريل
الاثنين لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "سيتعين على القادة مناقشة الأمر. رأي المفوضية مطروح على الطاولة، ولا يمكنني توقع النتيجة، لكن لم أسمع أي شخص يعارضها".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن بلاده ستدعم اقتراح المفوضية، لأنه "متوازن ومنصف لأوجه الشبه والاختلاف في مختلف القضايا".
وأضاف: "إنني أقدر تماما أن كل دولة تريد دائما المزيد من التقدم والسرعة، ومع ذلك أعتقد أن هذا متوازن، وهذا اقتراح جيد. إنه اقتراح يشير إلى أهمية الوحدة في هذا السياق الجيوسياسي الصعب، وبالتالي فإن الحكومة الهولندية ستدعمه".
بدوره، قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس: "آمل أن يكون هذا دعما بالإجماع. لقد رأيت بيانات من قادة الدول الكبيرة والصغيرة تدعمه، لكننا سنتحقق منها اليوم (خلال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي)".
القرار النهائي بشأن منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا ستتخذه قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/ حزيران. يتطلب بدء محادثات الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.