https://arabic.sputniknews.com/20220620/بوشيلين-لـسبوتنيك-ممتنون-للرئيس-الأسد-1063922525.html
بوشيلين لـ"سبوتنيك": ممتنون للرئيس الأسد
بوشيلين لـ"سبوتنيك": ممتنون للرئيس الأسد
نناقش في هذه الحلقة: رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده ستبدأ تصدير المنتجات إلى سوريا؛ نجاح باهر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي رغم... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:07+0000
2022-06-20T15:07+0000
2022-06-20T15:07+0000
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بوشيلين لـ"سبوتنيك": ممتنون للرئيس الأسد
بوشيلين لـ"سبوتنيك": ممتنون للرئيس الأسد
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين أضاف بوشيلين:وفود عربية وأوروبية في منتدى بطرسبرغ الاقتصاديشاركت وفود أوروبية وعربية في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي استضافته مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فشلت في عرقلة المنتدى، إذ وقعت روسيا 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل، حسب مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف.وحلت مصر ضيف شرف على المنتدى إذ شاركت بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، التي قالت لـ"سبوتنيك":بدوره قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف:وأيضا شاركت دولة فلسطين برئاسة وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي قال خلال حديثه لـ "سبوتنيك":ومن ليبيا كان هناك وفد رسمي يمثل حكومة فتحي باشاغا برئاسة وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حمّاد، والذي تحدث عن مشاركتهم في المنتدى قائلا:قمة عربية قبيل زيارة بايدنعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقاء ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.حول أهمية هذه القمة، قال مدير المركز "العربي" للدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد صادق اسماعيل، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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بوشيلين لـ"سبوتنيك": ممتنون للرئيس الأسد
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نناقش في هذه الحلقة: رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده ستبدأ تصدير المنتجات إلى سوريا؛ نجاح باهر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي رغم العقوبات؛ قمة عربية قبل زيارة بايدن للمنطقة.
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ "سبوتنيك
" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:
إن "اعتراف سوريا بجمهوريات دونباس يعتبر خطوة مهمة، ونحن ممتنون للرئيس الأسد على الاهتمام الذي أولاه خلال زيارة وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى دمشق، كما وإننا ممتنون أيضا لأن الجمهورية العربية السورية قد بدأت رسميًا إجراءات الاعتراف، لكن، مرة أخرى نقول إنه لدينا نفس الأعداء ونفس الأصدقاء، الأهداف والغايات واضحة تمامًا أيضًا، ينتهج الغرب سياسة بربرية تجاه العديد من البلدان، بما في ذلك كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين أضاف بوشيلين:
"لقد تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين جمهورياتنا والجمهورية العربية السورية على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، ويتم العمل على المهام ذات الأولوية للتسليم المتبادل للمنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد بدأ العمل فعليا في بلدنا، وهذا يعني تبسيط المهمة على الصعيد اللوجستي، تلقينا طلبا رسميا من سوريا من أجل توريد الحبوب لها بما أن لدينا فائض من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال، .وتهتم سوريا أيضًا بالتصميمات المعدنية، كما تمت مناقشة قضايا إمدادات الفحم، لكنها الآن ما زالت قيد الدراسة".
وفود عربية وأوروبية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
شاركت وفود أوروبية وعربية في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي استضافته مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فشلت في عرقلة المنتدى، إذ وقعت روسيا 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل، حسب مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف.
وحلت مصر ضيف شرف على المنتدى إذ شاركت بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، التي قالت لـ"سبوتنيك
":
إن "بلادها مهتمة بالشراكة مع روسيا في عدة مجالات خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة".
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف:
إن "موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه المصري".
وأيضا شاركت دولة فلسطين برئاسة وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي قال خلال حديثه لـ "سبوتنيك
":
إن "بلاده تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع روسيا ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى السياسية".
ومن ليبيا كان هناك وفد رسمي يمثل حكومة فتحي باشاغا برئاسة وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حمّاد، والذي تحدث عن مشاركتهم في المنتدى قائلا:
إن "هدفنا من المشاركة إعادة تفعيل جميع العقود المبرمة مع روسيا منذ عهد نظام القذافي خاصة تلك المتعلقة بالنفط والكهرباء".
قمة عربية قبيل زيارة بايدن
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقاء ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.
حول أهمية هذه القمة، قال مدير المركز "العربي" للدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد صادق اسماعيل، لـ"بلا قيود
":
"أعتقد أنه من الضروري اليوم أن يكون للعرب موقف واضح وموحد، لا سيما بعد الخذلان الأمريكي لهم في تحقيق أي تقدم بقضاياهم الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وربما الأزمة الأوكرانية ساهمت بطريقة ما أن يكون التفاوض مع الأمريكي أكثر جدوى مما كان عليه سابقا".
التفاصيل في الملف الصوتي...