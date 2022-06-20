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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بوشيلين-يعتبر-الاتفاق-بين-غرفة-تجارة-دونيتسك-وبيت-التجارة-الإيراني-واعدا-1063894802.html
بوشيلين يعتبر الاتفاق بين غرفة تجارة دونيتسك وبيت التجارة الإيراني واعدا
بوشيلين يعتبر الاتفاق بين غرفة تجارة دونيتسك وبيت التجارة الإيراني واعدا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن توقيع الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيت التجارة الإيراني يفتح آفاقا... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:32+0000
2022-06-20T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأضاف: "نعتبر إقامة علاقات اقتصادية مع إيران أمرا مهما للغاية. تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني".وأضاف: "نعتقد أن هذا الاتفاق واعد للغاية، نظرا لحقيقة أن ميناء ماريوبول التجاري يعمل بالفعل، ليس بكامل طاقته بعد، ولكن قريبا جدا سيصبح كذلك، يفتح ذلك فرصا جديدة في إطار الصادرات والواردات. وليس فقط مع إيران، ولكن أيضا الشرق الأوسط ككل، ربما من خلال إيران".وفي وقت سابق، قال بوشلين إن غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني وقّعا اتفاقية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتكثيف تطوير العلاقات بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بوشيلين-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قد-تنضم-إلى-روسيا-ككيان-منفصل-على-غرار-تتارستان-1063670905.html
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العالم, روسيا

بوشيلين يعتبر الاتفاق بين غرفة تجارة دونيتسك وبيت التجارة الإيراني واعدا

08:32 GMT 20.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن توقيع الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيت التجارة الإيراني يفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي ليس فقط مع إيران، ولكن أيضا مع دول أخرى في الشرق الأوسط.
وأضاف: "نعتبر إقامة علاقات اقتصادية مع إيران أمرا مهما للغاية. تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني".
وأضاف: "نعتقد أن هذا الاتفاق واعد للغاية، نظرا لحقيقة أن ميناء ماريوبول التجاري يعمل بالفعل، ليس بكامل طاقته بعد، ولكن قريبا جدا سيصبح كذلك، يفتح ذلك فرصا جديدة في إطار الصادرات والواردات. وليس فقط مع إيران، ولكن أيضا الشرق الأوسط ككل، ربما من خلال إيران".
وفي وقت سابق، قال بوشلين إن غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني وقّعا اتفاقية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتكثيف تطوير العلاقات بينهما.
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
15 يونيو, 18:09 GMT
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