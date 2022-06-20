https://arabic.sputniknews.com/20220620/بوشيلين-يعتبر-الاتفاق-بين-غرفة-تجارة-دونيتسك-وبيت-التجارة-الإيراني-واعدا-1063894802.html

بوشيلين يعتبر الاتفاق بين غرفة تجارة دونيتسك وبيت التجارة الإيراني واعدا

بوشيلين يعتبر الاتفاق بين غرفة تجارة دونيتسك وبيت التجارة الإيراني واعدا

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن توقيع الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيت التجارة الإيراني يفتح آفاقا... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T08:32+0000

2022-06-20T08:32+0000

2022-06-20T08:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وأضاف: "نعتبر إقامة علاقات اقتصادية مع إيران أمرا مهما للغاية. تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني".وأضاف: "نعتقد أن هذا الاتفاق واعد للغاية، نظرا لحقيقة أن ميناء ماريوبول التجاري يعمل بالفعل، ليس بكامل طاقته بعد، ولكن قريبا جدا سيصبح كذلك، يفتح ذلك فرصا جديدة في إطار الصادرات والواردات. وليس فقط مع إيران، ولكن أيضا الشرق الأوسط ككل، ربما من خلال إيران".وفي وقت سابق، قال بوشلين إن غرفة التجارة والصناعة في دونيتسك وبيت التجارة الإيراني وقّعا اتفاقية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتكثيف تطوير العلاقات بينهما.

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