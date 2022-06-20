https://arabic.sputniknews.com/20220620/بولندا-لا-نعرف-شيئا-عن-مواطنينا-الذين-انضموا-إلى-القتال-في-أوكرانيا-1063909671.html
بولندا: لا نعرف شيئا عن مواطنينا الذين انضموا إلى القتال في أوكرانيا
بولندا: لا نعرف شيئا عن مواطنينا الذين انضموا إلى القتال في أوكرانيا
قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، اليوم الاثنين، إن وزارته لا تعرف عدد البولنديين المشاركين في أعمال المرتزقة العدائية في أوكرانيا. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:21+0000
2022-06-20T12:21+0000
2022-06-20T12:21+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وارسو- سبوتنيك. وأخبر إذاعة محلية: "هناك بولنديون يعبرون الحدود البولندية الأوكرانية بطريقة أو بأخرى، ويعلنون عن أغراض مختلفة لزياراتهم، مثل الأعمال أو السياحة".وتابع: "بالطبع، لدى وزارة الداخلية والإدارة معلومات عن عدد المواطنين البولنديين. هؤلاء آلاف الأشخاص يذهبون إلى أوكرانيا لأغراض مختلفة، وفي الوقت نفسه، ليس لدي أي معلومات بشأن أولئك الذين يقاتلون هناك".قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن معظم المرتزقة في أوكرانيا قدموا من بولندا. اعتبارا من 17 يونيو/ حزيران، بلغ عددهم 1831 مقاتلا، بما في ذلك 378 قتيلا و272 أعيدوا إلى الوطن.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/دونيتسك-الرباط-لم-تتواصل-معنا-بشأن-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063792132.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بولندا
بولندا: لا نعرف شيئا عن مواطنينا الذين انضموا إلى القتال في أوكرانيا
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قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، اليوم الاثنين، إن وزارته لا تعرف عدد البولنديين المشاركين في أعمال المرتزقة العدائية في أوكرانيا.
وارسو- سبوتنيك
. وأخبر إذاعة محلية: "هناك بولنديون يعبرون الحدود البولندية الأوكرانية بطريقة أو بأخرى، ويعلنون عن أغراض مختلفة لزياراتهم، مثل الأعمال أو السياحة".
وتابع: "بالطبع، لدى وزارة الداخلية والإدارة معلومات عن عدد المواطنين البولنديين. هؤلاء آلاف الأشخاص يذهبون إلى أوكرانيا لأغراض مختلفة، وفي الوقت نفسه، ليس لدي أي معلومات بشأن أولئك الذين يقاتلون هناك".
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إن معظم المرتزقة في أوكرانيا
قدموا من بولندا. اعتبارا من 17 يونيو/ حزيران، بلغ عددهم 1831 مقاتلا، بما في ذلك 378 قتيلا و272 أعيدوا إلى الوطن.