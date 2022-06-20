https://arabic.sputniknews.com/20220620/بومبيو-إدارة-بايدن-تحاول-استرضاء-إيران-وتعرضنا-جميعا-للخطر-1063896578.html
بومبيو: إدارة بايدن تحاول "استرضاء إيران" وتعرضنا جميعا للخطر
بومبيو: إدارة بايدن تحاول "استرضاء إيران" وتعرضنا جميعا للخطر
انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحالية مع إيران، مطالبا إياه أن يغير اتجاهات إدارته وأن يتحمل المسؤولية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:24+0000
2022-06-20T09:24+0000
2022-06-20T09:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059827269_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_43173fbccdaa5ed976119cd1a4e48d9c.jpg
وأشار بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن بايدن ألقى بالاستقرار في الشرق الأوسط الذي تحقق في ظل إدارة سلفه، دونالد ترامب، من خلال التطلع إلى عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، والتي وصفها بأنها "أكبر تهديد منفرد في المنطقة".واعتبر أن إدارة بايدن "خلّفت بصمة" عندما اتخذت قرارها بالانسحاب من اتفاقات التطبيع، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه بـ"المجنون"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة الأمريكية وجعل "الحياة أسوأ لكل أمريكي"، وفقا لقوله.وقال: "إن الاستقرار الذي بنيناه في أمريكا خلال سنواتنا الأربع الماضية تبدد الآن وألقي بعيدا، إن إدارة بايدن تعرضنا جميعا للخطر".كما حذر من أن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تؤثر أيضا على العلاقات بين أمريكا ودول أخرى في المنطقة، موضحا: "عندما تقف إلى جانب الإيرانيين، وعندما تقف إلى جانب أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وضد إسرائيل، وضد السعودية، وضد الإمارات، فإن قادة تلك الدول لم يعودوا يثقون في أمريكا، وفرصة قيامهم بعمل قوي لجو بايدن منخفضة للغاية".وفيما عبّر وزير الخارجية الأمريكي السابق عن سعادته من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى السعودية خلال الشهر المقبل، لكونها تعترف بالحاجة إلى مزيد من الطاقة في السوق الأمريكي، فقد تساءل: "لماذا ذهب الرئيس أولا إلى إيران وفنزويلا والمملكة العربية السعودية الآن بدلا من منتجي الطاقة داخل أمريكا مثل ميدلاند وتكساس وبنسلفانيا".وكانت أمريكا انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لأسباب من بينها قيود الاتفاقية على ضمان منع إيران على المدى الطويل من الحصول على سلاح نووي، وفشلها في معالجة قضايا معينة مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بومبيو-أمريكا-أحبطت-مؤامرة-كان-سليماني-متورطا-فيها-لقتل-500-أمريكي-آخر-1063794069.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059827269_71:0:1759:1266_1920x0_80_0_0_97c62fcccce468bf716617d6da1d0cc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, جو بايدن
بومبيو: إدارة بايدن تحاول "استرضاء إيران" وتعرضنا جميعا للخطر
تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحالية مع إيران، مطالبا إياه أن يغير اتجاهات إدارته وأن يتحمل المسؤولية إزاء شعبه.
وأشار بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"
الأمريكية، إلى أن بايدن ألقى بالاستقرار في الشرق الأوسط الذي تحقق في ظل إدارة سلفه، دونالد ترامب، من خلال التطلع إلى عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، والتي وصفها بأنها "أكبر تهديد منفرد في المنطقة".
واعتبر أن إدارة بايدن "خلّفت بصمة" عندما اتخذت قرارها بالانسحاب من اتفاقات التطبيع، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه بـ"المجنون"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة الأمريكية وجعل "الحياة أسوأ لكل أمريكي"، وفقا لقوله.
وقال: "إن الاستقرار الذي بنيناه في أمريكا خلال سنواتنا الأربع الماضية تبدد الآن وألقي بعيدا، إن إدارة بايدن تعرضنا جميعا للخطر".
ولفت مايك بومبيو إلى أنه "بينما تأمل إدارة بايدن في استرضاء إيران، فمن الممكن أن يغلق الإيرانيون مضيق هرمز ويدفعوا أسعار الطاقة إلى الأعلى".
كما حذر من أن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تؤثر أيضا على العلاقات بين أمريكا ودول أخرى في المنطقة، موضحا: "عندما تقف إلى جانب الإيرانيين، وعندما تقف إلى جانب أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وضد إسرائيل، وضد السعودية، وضد الإمارات، فإن قادة تلك الدول لم يعودوا يثقون في أمريكا، وفرصة قيامهم بعمل قوي لجو بايدن منخفضة للغاية".
وفيما عبّر وزير الخارجية الأمريكي السابق عن سعادته من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى السعودية خلال الشهر المقبل، لكونها تعترف بالحاجة إلى مزيد من الطاقة في السوق الأمريكي، فقد تساءل: "لماذا ذهب الرئيس أولا إلى إيران وفنزويلا والمملكة العربية السعودية الآن بدلا من منتجي الطاقة داخل أمريكا مثل ميدلاند وتكساس وبنسلفانيا".
وقال بومبيو: "سيتعين على رئيس الولايات المتحدة تحمل المسؤولية وتغيير الاتجاهات، فهو لا يظهر أي علامات على القيام بذلك، ويفضل أن ينتقد ويقول للشعب الأمريكي "لا تصدقوا أعينكم الكاذبة".
وكانت أمريكا انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لأسباب من بينها قيود الاتفاقية على ضمان منع إيران على المدى الطويل من الحصول على سلاح نووي، وفشلها في معالجة قضايا معينة مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.