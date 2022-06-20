https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-المرتزقة-الأمريكيون-المحتجزون-في-أوكرانيا-لا-يخضعون-لاتفاقية-جنيف-ويجب-محاسبتهم---1063932825.html
بيسكوف: المرتزقة الأمريكيون المحتجزون في أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقية جنيف ويجب محاسبتهم
بيسكوف: المرتزقة الأمريكيون المحتجزون في أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقية جنيف ويجب محاسبتهم
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T18:22+0000
2022-06-20T18:22+0000
2022-06-20T18:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي": "إنهم جنود مرتزقة وقد شاركوا في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا. شاركوا في قصف جيشنا ويجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أمريكيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأمريكيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "حتى اليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".تأتي التصريحات الأمريكية بعد تقارير غربية تحدثت عن وقوع جنديين أمريكيين في الأسر، خلال قتالهم إلى جانب نظام كييف، وتمت مشاركة صور قديمة للجنود الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مسلحو-مصنع-آزوت-يرفعون-الأعلام-البيضاء-ويستخدمون-ألف-إنسان-كدروع-بشرية------1063917952.html
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بيسكوف: المرتزقة الأمريكيون المحتجزون في أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقية جنيف ويجب محاسبتهم
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي": "إنهم جنود مرتزقة وقد شاركوا في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا. شاركوا في قصف جيشنا ويجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".
"لن أخوض في شرح الجانب القانوني لأسرهم. هناك شيء واحد واضح لقد ارتكبوا جرائم. إنهم ليسوا من أفراد الجيش الأوكراني. واتفاقية جنيف لا تنطبق عليهم".
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أمريكيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.
وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده
الخميس الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأمريكيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "حتى اليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".
"هناك تقارير عن أمريكي آخر لا يُعرف مكانه. لا يمكنني التحدث عن هذه المسألة بالتفصيل ولا نعرف تفاصيلها الكاملة. نعلم أن هذا الشخص سافر إلى أوكرانيا لحمل السلاح".
نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
تأتي التصريحات الأمريكية بعد تقارير غربية تحدثت عن وقوع جنديين أمريكيين في الأسر، خلال قتالهم إلى جانب نظام كييف، وتمت مشاركة صور قديمة للجنود الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع.