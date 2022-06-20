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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-حول-إشراك-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-أوكرانيا-لم-يتم-النظر-في-هذا-الخيار-1063899445.html
بيسكوف حول إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أوكرانيا: لم يتم النظر في هذا الخيار
بيسكوف حول إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أوكرانيا: لم يتم النظر في هذا الخيار
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا لم يتم النظر... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:10+0000
2022-06-20T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف: "لا، لم يتم النظر في مثل هذا الخيار"، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان الكرملين يعتبر خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى الأهمية الكبرى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتابع: "لقد أثبتت منظمة معاهدة الأمن الجماعي فعاليتها وكفاءتها وضرورتها في الماضي القريب جدا. إن تطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو إحدى أولوياتنا في مجال السياسة الخارجية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا

بيسكوف حول إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أوكرانيا: لم يتم النظر في هذا الخيار

10:10 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا لم يتم النظر فيه.
وقال بيسكوف: "لا، لم يتم النظر في مثل هذا الخيار"، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان الكرملين يعتبر خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى الأهمية الكبرى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتابع: "لقد أثبتت منظمة معاهدة الأمن الجماعي فعاليتها وكفاءتها وضرورتها في الماضي القريب جدا. إن تطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو إحدى أولوياتنا في مجال السياسة الخارجية".
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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