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https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-يعلن-القبض-على-مجموعة-حاولت-شن-هجمات-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1063918782.html
بينيت يعلن القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
بينيت يعلن القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الاثنين، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:36+0000
2022-06-20T14:36+0000
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وقال بينيت، في إفادة للصحفيين، "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا"، حسب موقع "واللا" العبري.وفي شأن آخر، قال بينيت إن "الهدف الأساسي لإسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، سيكون إبرام خطة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي"، مشددا "على إيران أن تدرك أن قواعد اللعبة تغيرت".وعبرت إسرائيل، في وقت سابق، عن "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/غانتس-إسرائيل-تبني-تحالفا-للدفاع-الجوي-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-أمريكا-1063912693.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

بينيت يعلن القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا

14:36 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الاثنين، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".
وقال بينيت، في إفادة للصحفيين، "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا"، حسب موقع "واللا" العبري.
وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع الأتراك وهناك تعاون على جميع المستويات، وأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه على أنشطتهم".
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
غانتس: إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا
12:58 GMT
وفي شأن آخر، قال بينيت إن "الهدف الأساسي لإسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، سيكون إبرام خطة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي"، مشددا "على إيران أن تدرك أن قواعد اللعبة تغيرت".
وعبرت إسرائيل، في وقت سابق، عن "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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