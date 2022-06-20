عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/تركيا-تعلن-اعتقال-اثنين-من-عناصر-داعش-في-أنقرة-1063891724.html
تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة
تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة
كشفت مصادر أمنية تركية عن اعتقال اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قِبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:19+0000
2022-06-20T07:19+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
فونقلت "الأناضول" من مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهابي في العاصمة، أنقرة، شنت حملة مداهمات أوقفت خلالها عنصرين من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) مطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، ومشتبها به آخر.وفي أعقاب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى مديرية الأمن.وعلى أثر إتمام الإجراءات القانونية في مديرية الأمن، أحيلوا إلى المحكمة التي قررت حبسهم.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التركية إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/اعتقال-عشرات-الأشخاص-في-تركيا-متهمين-بصلتهم-بتنظيم-داعش-1054707641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة

07:19 GMT 20.06.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sakis Mitrolidis
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر أمنية تركية عن اعتقال اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قِبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
فونقلت "الأناضول" من مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهابي في العاصمة، أنقرة، شنت حملة مداهمات أوقفت خلالها عنصرين من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) مطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، ومشتبها به آخر.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
اعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
28 ديسمبر 2021, 14:57 GMT
وفي أعقاب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى مديرية الأمن.
وعلى أثر إتمام الإجراءات القانونية في مديرية الأمن، أحيلوا إلى المحكمة التي قررت حبسهم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التركية إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала