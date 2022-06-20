https://arabic.sputniknews.com/20220620/تركيا-تعلن-اعتقال-اثنين-من-عناصر-داعش-في-أنقرة-1063891724.html
تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة
تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة
كشفت مصادر أمنية تركية عن اعتقال اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قِبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:19+0000
2022-06-20T07:19+0000
2022-06-20T07:19+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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فونقلت "الأناضول" من مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهابي في العاصمة، أنقرة، شنت حملة مداهمات أوقفت خلالها عنصرين من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) مطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، ومشتبها به آخر.وفي أعقاب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى مديرية الأمن.وعلى أثر إتمام الإجراءات القانونية في مديرية الأمن، أحيلوا إلى المحكمة التي قررت حبسهم.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التركية إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/اعتقال-عشرات-الأشخاص-في-تركيا-متهمين-بصلتهم-بتنظيم-داعش-1054707641.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
تركيا تعلن اعتقال اثنين من عناصر "داعش" في أنقرة
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كشفت مصادر أمنية تركية عن اعتقال اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قِبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
فونقلت "الأناضول" من مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهابي في العاصمة، أنقرة، شنت حملة مداهمات أوقفت خلالها عنصرين من تنظيم "داعش
" (محظور في روسيا ودول أخرى) مطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، ومشتبها به آخر.
28 ديسمبر 2021, 14:57 GMT
وفي أعقاب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم نقل الأشخاص الثلاثة إلى مديرية الأمن.
وعلى أثر إتمام الإجراءات القانونية في مديرية الأمن، أحيلوا إلى المحكمة التي قررت حبسهم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التركية إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.