https://arabic.sputniknews.com/20220620/تفاصيل-مقتل-طالبة-المنصورة-على-يد-زميلها-أمام-بوابة-الجامعة-1063919049.html
تفاصيل مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة
تفاصيل مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة
شهدت مصر حادثا مروعا راح ضحيته طالبة جامعية تم ذبحها على يد زميلها أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:49+0000
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وتقول وسائل إعلام مصرية إن الطالب قام بذبح زميلته أمام بوابة الجامعة باستخدام سكين، ظهر اليوم الاثنين.وتمكن أمن الجامعة والطلاب الموجودون بالقرب من الحادث من الإمساك بمرتكب الحادث وتسليمه للشرطة، بينما سقطت الفتاة جثة هامدة في الحال، حسبما ذكرت صحيفة "صدى البلد" المصرية.وكشفت التحريات الأولية التي قامت بها مديرية أمن الدقهلية أن المجني عليها "طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة وأن المتهم الطالب زميلها بذات الفرقة".ونقلت الصحيفة عن طلاب في الجامعة قولهم إن "المتهم كان يحاول التقرب من الفتاة التي كانت ترفض الزواج منه".كما أشارت إلى قولهم إن "المتهم تعدى على الضحية بالضرب حتى سقطت أرضا قبل أن يجهز عليها بالسكين قبل أن يتم الإمساك به من قبل أمن الجامعة والطلاب".ولفت إلى أن "الجاني كان يطارد الفتاة لعدة مرات في السابق قبل أن يرتكب جريمته التي أودت بحياتها".وتسبب الحادث في حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر وسم "طالبة المنصورة" محركات البحث.وقالت جامعة المنصور إن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة وأنه تم إلقاء القبض على الجاني على الفور، بينما ناشدت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره عن الحادث حتى لا يتسبب في حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصر-استخراج-الجثة-السادسة-والأخيرة-من-تحت-ركام-العقار-المنهار-1063779530.html
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصرع-المخرجة-المصرية-نسمة-زعزوع-في-حادث-سير-1063765160.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
تفاصيل مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة
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شهدت مصر حادثا مروعا راح ضحيته طالبة جامعية تم ذبحها على يد زميلها أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة.
وتقول وسائل إعلام مصرية إن الطالب قام بذبح زميلته أمام بوابة الجامعة باستخدام سكين، ظهر اليوم الاثنين.
وتمكن أمن الجامعة والطلاب الموجودون بالقرب من الحادث من الإمساك بمرتكب الحادث وتسليمه للشرطة، بينما سقطت الفتاة جثة هامدة في الحال، حسبما ذكرت
صحيفة "صدى البلد" المصرية.
وكشفت التحريات الأولية التي قامت بها مديرية أمن الدقهلية أن المجني عليها
"طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة وأن المتهم الطالب زميلها بذات الفرقة".
ونقلت الصحيفة عن طلاب في الجامعة قولهم إن "المتهم كان يحاول التقرب من الفتاة التي كانت ترفض الزواج منه".
كما أشارت إلى قولهم إن "المتهم تعدى على الضحية
بالضرب حتى سقطت أرضا قبل أن يجهز عليها بالسكين قبل أن يتم الإمساك به من قبل أمن الجامعة والطلاب".
ولفت إلى أن "الجاني كان يطارد الفتاة لعدة مرات في السابق قبل أن يرتكب جريمته التي أودت بحياتها".
وتسبب الحادث في حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر وسم "طالبة المنصورة" محركات البحث.
وقالت جامعة المنصور إن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة وأنه تم إلقاء القبض على الجاني على الفور، بينما ناشدت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره عن الحادث
حتى لا يتسبب في حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.