عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/تقارير-كوفيد-طويل-الأمد-يؤثر-على-30-من-مرضى-كورونا-1063942293.html
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
يؤثر كوفيد طويل الأمد على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:31+0000
2022-06-20T21:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063942070_0:232:3076:1962_1920x0_80_0_0_51fa667af4ec6947c2d4bc8d2303a4eb.jpg
كوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقا لتقرير حديث على "إن جيه.كوم"، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأمريكية.وقال التقرير "في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة".واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.حتى يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 86 مليون حالة إصابة، وأكثر من 1.01 مليون حالة وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إصابة-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-جيك-سوليفان-بفيروس-كورونا-1063841699.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063942070_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_21a15a31e515e87ed2d1dfa9ea63c00f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا

21:31 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSOمريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSO
تابعنا عبرTelegram
يؤثر كوفيد طويل الأمد على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي.
كوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقا لتقرير حديث على "إن جيه.كوم"، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وقال التقرير "في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة".
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا
أمس, 04:53 GMT
واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.
حتى يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 86 مليون حالة إصابة، وأكثر من 1.01 مليون حالة وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала