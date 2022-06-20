https://arabic.sputniknews.com/20220620/تقارير-كوفيد-طويل-الأمد-يؤثر-على-30-من-مرضى-كورونا-1063942293.html
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
يؤثر كوفيد طويل الأمد على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:31+0000
2022-06-20T21:31+0000
2022-06-20T21:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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كوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقا لتقرير حديث على "إن جيه.كوم"، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأمريكية.وقال التقرير "في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة".واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.حتى يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 86 مليون حالة إصابة، وأكثر من 1.01 مليون حالة وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إصابة-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-جيك-سوليفان-بفيروس-كورونا-1063841699.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
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يؤثر كوفيد طويل الأمد على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي.
كوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة
عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقا لتقرير حديث على "إن جيه.كوم"، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وقال التقرير "في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة".
واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.
حتى يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 86 مليون حالة إصابة، وأكثر من 1.01 مليون حالة وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.