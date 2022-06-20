https://arabic.sputniknews.com/20220620/جهاز-الأمن-الروسي-يعتقل-إرهابيا-خطط-للمغادرة-إلى-سوريا-للمشاركة-في-الأعمال-العدائية-1063895768.html
جهاز الأمن الروسي يعتقل إرهابيا خطط للمغادرة إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية
جهاز الأمن الروسي يعتقل إرهابيا خطط للمغادرة إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن اعتقال إرهابي في مدينة شيتا الروسية بعد أن خطط للمغادرة إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:55+0000
2022-06-20T08:55+0000
2022-06-20T09:08+0000
روسيا
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وقال مركز التحكم المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن "مؤيد لمنظمة "تحرير الشام" الإرهابية المحظورة في روسيا، خطط لهجوم إرهابي ضد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ترانس بايكال، اعتقل في تشيتا".وتابع: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تشيتا أحد مؤيدي منظمة تحرير الشام، وهو مواطن من روسيا الاتحادية خطط لارتكاب عمل إرهابي ضد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ترانس بايكال. وبعد الهجوم الإرهابي، خطط للسفر إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية مع الجماعات الإرهابية".وأضاف: "تم ضبط عبوتين ناسفتين مع أسلحة مدمرة مع كتلة إجمالية قدرها 400 غرام من مادة "تي إن تي" المتفجرة، وثلاث قنابل يدوية، وبندقية هجومية من طراز |إيه كيه 103" ومسدس "ماكاروف" بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.وقد رفعت دعوى ضد المحتجز بموجب تهم تتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، والتدريب على القيام بأنشطة إرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبيعها وتخزينها بصورة غير مشروعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-الروسية-جهاز-الأمن-الأوكراني-يجهز-استفزازا-بمواد-سامة-في-سومي-لاتهام-روسيا---1063303438.html
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روسيا
جهاز الأمن الروسي يعتقل إرهابيا خطط للمغادرة إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية
08:55 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن اعتقال إرهابي في مدينة شيتا الروسية بعد أن خطط للمغادرة إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية.
وقال مركز التحكم المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن "مؤيد لمنظمة "تحرير الشام" الإرهابية المحظورة في روسيا، خطط لهجوم إرهابي ضد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ترانس بايكال، اعتقل في تشيتا".
وتابع: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تشيتا أحد مؤيدي منظمة تحرير الشام، وهو مواطن من روسيا الاتحادية خطط لارتكاب عمل إرهابي ضد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ترانس بايكال. وبعد الهجوم الإرهابي، خطط للسفر إلى سوريا للمشاركة في الأعمال العدائية مع الجماعات الإرهابية".
وأضاف: "تم ضبط عبوتين ناسفتين مع أسلحة مدمرة مع كتلة إجمالية قدرها 400 غرام من مادة "تي إن تي" المتفجرة، وثلاث قنابل يدوية، وبندقية هجومية من طراز |إيه كيه 103" ومسدس "ماكاروف" بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.
وقد رفعت دعوى ضد المحتجز بموجب تهم تتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، والتدريب على القيام بأنشطة إرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبيعها وتخزينها بصورة غير مشروعة.