https://arabic.sputniknews.com/20220620/حرائق-تهدد-عدة-بلدات-إسبانية-وإجلاء-المئات-في-منطقة-نافارا-1063893656.html
حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا
حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها بعد امتداد الحرائق إلى... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:13+0000
2022-06-20T08:13+0000
2022-06-20T08:13+0000
العالم
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وذكرت وكالة "Noticias de Navarra" أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.وذكرت البوابة أنه "نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها بعد امتداد الحرائق إلى المنازل.
وذكرت وكالة "Noticias de Navarra"
أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وذكرت البوابة أنه "نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.