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حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا
حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها بعد امتداد الحرائق إلى... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:13+0000
2022-06-20T08:13+0000
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وذكرت وكالة "Noticias de Navarra" أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.وذكرت البوابة أنه "نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.
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العالم

حرائق تهدد عدة بلدات إسبانية وإجلاء المئات في منطقة نافارا

08:13 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Noah Berger
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حرائق كبيرة متفرقة في البلاد وأبرزها في منطقة نافارا التي تم إجلاء المئات منها بعد امتداد الحرائق إلى المنازل.
وذكرت وكالة "Noticias de Navarra" أن ثلاثة حرائق طبيعية اندلعت في بلديات ليغاردا وأوهيو ومحلية أوليتا في مدينة نافارا الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وذكرت البوابة أنه "نتيجة للحرائق أجبر أكثر من 700 شخص على مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن النيران امتدت إلى 10 بلدات أخرى وتشكل خطرا على النقل الجوي بعد انتشار الدخان في المنطقة.
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