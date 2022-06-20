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https://arabic.sputniknews.com/20220620/حكومة-مالي-أكثر-من-130-مدنيا-قتلوا-بهجمات-إرهابية-جبانة-وبربرية-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-1063938983.html
حكومة مالي: أكثر من 130 مدنيا قتلوا بهجمات إرهابية "جبانة وبربرية" خلال عطلة نهاية الأسبوع
حكومة مالي: أكثر من 130 مدنيا قتلوا بهجمات إرهابية "جبانة وبربرية" خلال عطلة نهاية الأسبوع
أكدت بيانات رسمية في مالي أن الهجمات الإرهابية أودت بحياة أكثر من 130 مدنياً. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T20:53+0000
2022-06-20T20:53+0000
أخبار مالي
إرهاب
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان أصدرته حكومة مالي، اليوم الإثنين، قتل أكثر من 130 مدنيا بهجمات إرهابية "جبانة وبربرية" خلال عطلة نهاية الأسبوع في مالي.وجاء في البيان: "استهدف الجناة الإرهابيون من جماعة كتيبة ماسينا الجهادية المسلحة (الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا) سكانا مسالمين في بلدة ديالاساغو بمنطقة موبتي وبلديتي ديانويلي وديغساغو المجاورتين.وأوضح البيان الذي نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي أن "العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بدم بارد على أيدي مقاتلي كتيبة ماسينا بزعامة أمادو كوفا هو 132، وتم التعرف رسميًا على العديد من الجناة".وأرسلت فرنسا قوات إلى الدولة الواقعة غربي إفريقيا في عام 2013 بهدف معلن وهو هزيمة الجهاديين في شمال مالي ومنطقة الساحل، وانتهت العملية في فبراير/ شباط بعد توتر العلاقات الفرنسية مع مستعمرتها السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/مسلحون-يقتلون-نحو-20-مدنيا-في-مالي-1063882119.html
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أخبار مالي, إرهاب

حكومة مالي: أكثر من 130 مدنيا قتلوا بهجمات إرهابية "جبانة وبربرية" خلال عطلة نهاية الأسبوع

20:53 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARA
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أكدت بيانات رسمية في مالي أن الهجمات الإرهابية أودت بحياة أكثر من 130 مدنياً.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان أصدرته حكومة مالي، اليوم الإثنين، قتل أكثر من 130 مدنيا بهجمات إرهابية "جبانة وبربرية" خلال عطلة نهاية الأسبوع في مالي.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
مسلحون يقتلون نحو 20 مدنيا في مالي
أمس, 20:14 GMT
وجاء في البيان: "استهدف الجناة الإرهابيون من جماعة كتيبة ماسينا الجهادية المسلحة (الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا) سكانا مسالمين في بلدة ديالاساغو بمنطقة موبتي وبلديتي ديانويلي وديغساغو المجاورتين.
وأوضح البيان الذي نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي أن "العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بدم بارد على أيدي مقاتلي كتيبة ماسينا بزعامة أمادو كوفا هو 132، وتم التعرف رسميًا على العديد من الجناة".

وكان النزاع المسلح قد بدأ بين القوات الحكومية ومسلحي الحركات الانفصالية في مالي عام 2012.

وأرسلت فرنسا قوات إلى الدولة الواقعة غربي إفريقيا في عام 2013 بهدف معلن وهو هزيمة الجهاديين في شمال مالي ومنطقة الساحل، وانتهت العملية في فبراير/ شباط بعد توتر العلاقات الفرنسية مع مستعمرتها السابقة.
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