https://arabic.sputniknews.com/20220620/حلمي-بكر-عن-منح-نقابة-الموسيقيين-عضويتها-لحسن-شاكوش-حرام-الفن-يوصل-لكده-1063925335.html
حلمي بكر عن منح نقابة الموسيقيين عضويتها لحسن شاكوش: حرام الفن يوصل لكده
حلمي بكر عن منح نقابة الموسيقيين عضويتها لحسن شاكوش: حرام الفن يوصل لكده
اعتبر الموسيقار حلمي بكر أن منح عضوية نقابة المهن الموسيقية لحسن شاكوش دليل على أن "الفن باظ"، حسب تعبيره. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:57+0000
2022-06-20T15:57+0000
2022-06-20T15:57+0000
أخبار مصر الآن
غناء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102161/32/1021613287_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d463c24635680b4651cf87be62705ce0.jpg
وفي تصريحات لجريدة الوطن المصرية، قال بكر: "خلاص... سيطرت حالة من التدهور الفني الشديد، حرام الفن يوصل لكده، الفن باظ".وردا على طلب تعليق منه على هذا الحدث، قال بكر: "أقول إيه بس وأتكلم عن إيه خليهم يعملوا اللي يعملوه، وأخذت قرار مش هجيب سيرة الناس دي على لساني لا شاكوش ولا دبوس غيره".وكان شاكوش المعروف بغنائه للمهرجانات، قد أعلن عن تسلمه "كارنيه" عضوية نقابة المهن الموسيقية، عن طريق نشر صورة له وهو يمسك به، من داخل مبنى نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها: "الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل".وقد نشر شاكوش مقطعا عبر صفحته كذلك يحيي فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها، ويعتذر عن خلافه السابق معهم.وقال شاكوش: محدش يزعل مني، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضه أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/هاني-شاكر-يعلق-على-قرار-منع-حسن-شاكوش-من-الغناء-ماكنش-ينفع-يستمر-1050065429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102161/32/1021613287_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_32a393db49de44c927e27de736ec8f43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, غناء
حلمي بكر عن منح نقابة الموسيقيين عضويتها لحسن شاكوش: حرام الفن يوصل لكده
تابعنا عبر
اعتبر الموسيقار حلمي بكر أن منح عضوية نقابة المهن الموسيقية لحسن شاكوش دليل على أن "الفن باظ"، حسب تعبيره.
وفي تصريحات لجريدة الوطن
المصرية، قال بكر: "خلاص... سيطرت حالة من التدهور الفني الشديد، حرام الفن يوصل لكده، الفن باظ".
وردا على طلب تعليق منه على هذا الحدث، قال بكر: "أقول إيه بس وأتكلم عن إيه خليهم يعملوا اللي يعملوه، وأخذت قرار مش هجيب سيرة الناس دي على لساني لا شاكوش ولا دبوس غيره".
وكان شاكوش المعروف بغنائه للمهرجانات، قد أعلن عن تسلمه "كارنيه" عضوية نقابة المهن الموسيقية، عن طريق نشر صورة له وهو يمسك به، من داخل مبنى نقابة المهن الموسيقية
، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها: "الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل".
وقد نشر شاكوش مقطعا عبر صفحته كذلك يحيي فيه نقابة المهن الموسيقية
ونقيبها، ويعتذر عن خلافه السابق معهم.
وقال شاكوش: محدش يزعل مني
، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضه أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم.