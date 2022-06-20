https://arabic.sputniknews.com/20220620/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-هجوم-على-حافلة-شمالي-سوريا-أسفر-عن-مقتل-11-عسكريا-1063936021.html

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا أسفر عن مقتل 11 عسكريا

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا أسفر عن مقتل 11 عسكريا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم الذي تعرضت له حافلة شمالي سوريا صباح اليوم. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T19:35+0000

2022-06-20T19:35+0000

2022-06-20T19:44+0000

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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ووفقا لرويترز، فقد نشرت وكالة تابعة لداعش، على تطبيق تيليغرام أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة شمالي سوريا صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت مقتل 11 عسكريا وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى مقتل 2 من المدنيين بهجوم على حافلة مدنية.وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة السادسة و30 دقيقة صباح اليوم تعرضت حافلة ركاب مدنية “بولمان” لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين”.وقد أدى الصراع الدائر في سوريا منذ 11 عامًا إلى تقسيم البلاد إلى مناطق سيطرة مختلفة، حيث تسيطر القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون على معظم الأراضي، ويسيطر المتمردون المدعومون من تركيا والمزيد من الجماعات المتشددة على رقعة من الأراضي الشمالية الغربية بينما تسيطر القوات التي يقودها الأكراد بدعم أمريكي على الشمال الشرقي. وفي يناير من هذا العام، شهد سجن يضم مشتبهين من تنظيم داعش محاولة هروب بعد أن استولى زملاؤه على المنشأة، وقد تم إحباط محاولاتهم من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد، بمساعدة القوات الأمريكية.وقالت الوكالة السورية إن تقارير إعلامية متطابقة على مدار عدة أشهر أكدت "قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم داعش من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها مع ميليشيا قسد في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لنشرهم في البادية السورية وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية ومواطنيها".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-3-سوريين-وإصابة-21-آخرين-باستهداف-حافلة-تقل-مدنيين-بدير-الزور-شرقي-سوريا-1063003204.html

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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي