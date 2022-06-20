https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يرفض-التدخل-في-قضية-أسانج-1063890146.html
رئيس الوزراء الأسترالي يرفض التدخل في قضية أسانج
رئيس الوزراء الأسترالي يرفض التدخل في قضية أسانج
رفض أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الاثنين، الدعوات الموجهة له لمطالبة الولايات المتحدة علنا بوقف محاكمة مؤسس موقع ويكليكس والمواطن الأسترالي... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:40+0000
2022-06-20T06:40+0000
2022-06-20T06:40+0000
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
أستراليا
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وتواجه الحكومة الأسترالية ضغوطا متصاعدة منذ أن أمرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتجسس.يقول أنصار مؤسس موقع ويكيليكس ومحاموه إن تصرفاته كانت محمية بموجب الدستور الأمريكي.ورفض ألبانيز الذي وصل للسلطة عبر انتخابات أجريت، قبل شهر، أن يفصح عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه القضية، بحسب "أسوشيتدبرس".قال ألبانيز للصحفيين: "هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنك إذا كتبت الأشياء بأحرف كبيرة على تويتر ووضعت علامة تعجب أن هذا سيجعلها بدرجة ما أكثر أهمية وهي ليست كذلك".وأضاف: "أعتزم أن أقود حكومة تتعامل مع شركائنا دبلوماسيا وبطريقة مناسبة".وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب أمريكي بتسليمها جوليان أسانج الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/ويكيليكس-وزيرة-الداخلية-البريطانية-تصادق-على-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-1063761451.html
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اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, أستراليا
رئيس الوزراء الأسترالي يرفض التدخل في قضية أسانج
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رفض أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الاثنين، الدعوات الموجهة له لمطالبة الولايات المتحدة علنا بوقف محاكمة مؤسس موقع ويكليكس والمواطن الأسترالي جوليان أسانج.
وتواجه الحكومة الأسترالية ضغوطا متصاعدة منذ أن أمرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتجسس.
يقول أنصار مؤسس موقع ويكيليكس
ومحاموه إن تصرفاته كانت محمية بموجب الدستور الأمريكي.
ورفض ألبانيز الذي وصل للسلطة عبر انتخابات أجريت، قبل شهر، أن يفصح عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه القضية، بحسب "أسوشيتدبرس".
قال ألبانيز للصحفيين: "هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنك إذا كتبت الأشياء بأحرف كبيرة على تويتر ووضعت علامة تعجب أن هذا سيجعلها بدرجة ما أكثر أهمية وهي ليست كذلك".
وأضاف: "أعتزم أن أقود حكومة تتعامل مع شركائنا دبلوماسيا وبطريقة مناسبة".
وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب أمريكي بتسليمها جوليان أسانج الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.