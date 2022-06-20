عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:45+0000
2022-06-20T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.من جانبها أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، تعليق العمل مؤقتا بتلك المنصات.يذكر أن 12 شخصا كانوا يعملون في منصات الحفر التي تعرضت للقصف الأوكراني في انتهاك صارخ لقواعد الحرب التي تجرم استهداف المدنيين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إسقاط-مسيرة-أوكرانية-شمال-القرم-الروسية-1061057887.html
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/61/1015456116_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7779c60ac5a6fa90c76d57f84714ad49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية

رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز

11:45 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".
وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".
وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.
من جانبها أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، تعليق العمل مؤقتا بتلك المنصات.
يذكر أن 12 شخصا كانوا يعملون في منصات الحفر التي تعرضت للقصف الأوكراني في انتهاك صارخ لقواعد الحرب التي تجرم استهداف المدنيين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إسقاط مسيرة أوكرانية شمال القرم الروسية
11 أبريل, 02:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала