https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:45+0000
2022-06-20T11:45+0000
2022-06-20T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.من جانبها أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، تعليق العمل مؤقتا بتلك المنصات.يذكر أن 12 شخصا كانوا يعملون في منصات الحفر التي تعرضت للقصف الأوكراني في انتهاك صارخ لقواعد الحرب التي تجرم استهداف المدنيين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إسقاط-مسيرة-أوكرانية-شمال-القرم-الروسية-1061057887.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
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أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة
لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفطغاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".
وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".
وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.
من جانبها أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، تعليق العمل مؤقتا بتلك المنصات.
يذكر أن 12 شخصا كانوا يعملون في منصات الحفر التي تعرضت للقصف الأوكراني في انتهاك صارخ لقواعد الحرب التي تجرم استهداف المدنيين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.