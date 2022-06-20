https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-هيئة-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقوم-بزيارة-دبلوماسية-إلى-الأردن-نيابة-عن-رئيس-الوزراء-1063922733.html
رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى الأردن نيابة عن رئيس الوزراء
رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى الأردن نيابة عن رئيس الوزراء
أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، زيارة إلى الأردن ممثلا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، وسط استعدادات لقمة تجمع الولايات المتحدة مع دول عربية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:10+0000
2022-06-20T15:10+0000
2022-06-20T15:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
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وذكرت صفحة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "بالنيابة عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قام اليوم رئيس هيئة الأمن القومي، د. إيال حولاتا، بزيارة دبلوماسية إلى الأردن"، دون مزيد من التفاصيل.وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها أحبطت عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16.وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي بحسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".وفي السادس من يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى الأردن نيابة عن رئيس الوزراء
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أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، زيارة إلى الأردن ممثلا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، وسط استعدادات لقمة تجمع الولايات المتحدة مع دول عربية وخليجية.
وذكرت صفحة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "بالنيابة عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قام اليوم رئيس هيئة الأمن القومي، د. إيال حولاتا، بزيارة دبلوماسية إلى الأردن"، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها أحبطت عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن
بينها 5 بنادق من طراز M-16.
وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي
بحسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.
وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".
وفي السادس من يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية
، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.