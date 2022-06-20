https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-وزراء-إسرائيل-نسعى-لمنع-إيران-من-مواصلة-تخصيب-اليورانيوم-وتطوير-قنبلة-نووية-1063924604.html
رئيس وزراء إسرائيل: نسعى لمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير قنبلة نووية
رئيس وزراء إسرائيل: نسعى لمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير قنبلة نووية
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأنل تواصل بلاده "كشف وجه إيران الحقيقي"، وعدم السماح بأن تصبح قوة نووية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:38+0000
2022-06-20T15:38+0000
2022-06-20T15:38+0000
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وقال بينيت، اليوم، إن "الهدف الرئيس من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل الشهر المقبل، هو تأمين خطة عمل مشتركة واضحة ... لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.وهدد طهران بأنه "عندما يتعلق الأمر ببرنامج إيران النووي، سنذهب إلى أي مكان نحتاج إليه". وقال: "ستدرك إيران أننا فزنا في الوقت الحالي في ظل عدم وجود صفقة. كان لدينا هدف ألا يكون هناك اتفاق ... ولكن في نفس الوقت أردنا أن تكون هناك علامة توقف أمام إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/إيران-تهدد-واشنطن-بـضربات-أكثر-خطورة-عقب-تحليق-قاذفات-أمريكية-وإسرائيلية-فوق-الخليج-1063923452.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس وزراء إسرائيل: نسعى لمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير قنبلة نووية
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأنل تواصل بلاده "كشف وجه إيران الحقيقي"، وعدم السماح بأن تصبح قوة نووية.
وقال بينيت، اليوم، إن "الهدف الرئيس من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل الشهر المقبل، هو تأمين خطة عمل مشتركة واضحة ... لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست
.
وأضاف أن إسرائيل تريد على المدى القصير منع إيران من الاستمرار في تخصيب اليورانيوم وتطوير قنبلة نووية من خلال "الأدوات الدبلوماسية وغيرها".
وهدد طهران بأنه "عندما يتعلق الأمر ببرنامج إيران النووي، سنذهب إلى أي مكان نحتاج إليه".
وقال: "ستدرك إيران أننا فزنا في الوقت الحالي في ظل عدم وجود صفقة. كان لدينا هدف ألا يكون هناك اتفاق ... ولكن في نفس الوقت أردنا أن تكون هناك علامة توقف أمام إيران".