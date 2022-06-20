https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-وزراء-بريطانيا-بوريس-جونسون-يخضع-لعملية-جراحية-1063915750.html
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يخضع لعملية جراحية
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يخضع لعملية جراحية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خضع لعملية جراحية وصفت بـ"البسيطة". 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:43+0000
2022-06-20T13:43+0000
2022-06-20T13:43+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
العالم
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واضطر جونسون للخضوع لعملية مخططة في جيوبه الأنفية، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية نقلا عن "داوننغ ستريت".وسيتولى نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، إدارة شؤون البلاد لحين تعافي، بوريس جونسون.وأضافت صحيفة "تلغراف" أن العملية الجراحية المخطط لها مسبقا تحت تأثير التخدير العام، أجريت اليوم الاثنين في أحد مستشفيات لندن.وعاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر إقامته صباح اليوم، لكنه سيلزم الراحة حتى غد الثلاثاء.وأضافت الصحيفة البريطانية أن المتحدث الرسمي باسم "داوننغ ستريت" وصف الإجراء الجراحي أنه "عملية روتينية بسيطة"، لكنه لم يخض في أي تفاصيل طبية أخرى.كما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، أن دومينيك راب تم إبلاغه بالعملية مقدما، ووفقا للنصيحة الطبية سيتخذ أي قرارات عاجلة حتى 24 ساعة بعد عملية جونسون.وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها دومينيك راب منصب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد أن كانت المرة الأولى في ربيع عام 2020، عندما كان جونسون في العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/استقبال-بوريس-جونسون-بصيحات-الاستهجان-عند-حضوره-حفل-اليوبيل-البلاتيني-1063038039.html
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بوريس جونسون, بريطانيا, العالم
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يخضع لعملية جراحية
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خضع لعملية جراحية وصفت بـ"البسيطة".
واضطر جونسون للخضوع لعملية مخططة في جيوبه الأنفية، وفقا لصحيفة "تلغراف"
البريطانية نقلا عن "داوننغ ستريت".
وسيتولى نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، إدارة شؤون البلاد لحين تعافي، بوريس جونسون.
وأضافت صحيفة "تلغراف" أن العملية الجراحية المخطط لها مسبقا تحت تأثير التخدير العام، أجريت اليوم الاثنين في أحد مستشفيات لندن.
وعاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر إقامته صباح اليوم، لكنه سيلزم الراحة حتى غد الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن المتحدث الرسمي باسم "داوننغ ستريت" وصف الإجراء الجراحي أنه "عملية روتينية بسيطة"، لكنه لم يخض في أي تفاصيل طبية أخرى.
كما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، أن دومينيك راب تم إبلاغه بالعملية مقدما، ووفقا للنصيحة الطبية سيتخذ أي قرارات عاجلة حتى 24 ساعة بعد عملية جونسون.
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها دومينيك راب منصب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد أن كانت المرة الأولى في ربيع عام 2020، عندما كان جونسون في العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.