https://arabic.sputniknews.com/20220620/روستيخ-تكشف-لـسبوتنيك-كيف-تعمل-في-ظل-العقوبات-1063926285.html

"روستيخ" تكشف لـ"سبوتنيك" كيف تعمل في ظل العقوبات

"روستيخ" تكشف لـ"سبوتنيك" كيف تعمل في ظل العقوبات

أصبحت "روستيخ" واحدة من الشركات الحكومية الروسية التي تعرضت لضغوط العقوبات المطبقة من الدول الغربية، لكن على الرغم من ذلك، تواصل الشركة الحكومية تطوير مشاريع... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:14+0000

2022-06-20T16:14+0000

2022-06-20T16:14+0000

روسيا

اقتصاد

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وتحدث المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو، عن ذلك في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي."نحن نعرف قيمة الكلمة"أشار يفتوشينكو إلى أن التعاون الدولي سيستمر على الرغم من ضغوط العقوبات، وقال: "أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لا تزال مفتوحة للشركة الروسية".في الوقت نفسه، وفقا للمدير التنفيذي للمؤسسة الحكومية، لم تواجه الشركة بعد مثل هذا الضغط غير المسبوق. لكن "روستيخ" متفائلة بشأن ما يحدث وترى فرصا جديدة للتنمية وراء العقوبات.المحرك الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجيةوعلى الرغم من ذلك، فإن العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا لا تخلق مشاكل فحسب، بل تفتح أيضا فرصا للعمل على استبدال الواردات. لذلك، صنعت "روستيخ" بسرعة قياسية، أحدث محرك "ПД-14" (PD-14) لطائرة (МС-21)، حيث تم تجميعه بالكامل باستخدام التقنيات الروسية ومن المواد الخام الروسية. في حدث يمكن أن يطلق عليه لقب أحد الاختراقات التقنية الرئيسية لهذا العام.وأكد المدير التنفيذي لـ"روستيخ" أن هذا المشروع قد تم الانتهاء منه في وقت قياسي، مشيرا إلى أنه يتم بالفعل إنتاج هذا المحرك بكميات كبيرة.وفي معرض حديثه عن آفاق استخدام الطائرات الروسية، واصل أوليغ يفتوشينكو موضحا:ماذا سيحدث لمقاتلة "تشيك ميت"؟قدمت "روستيخ"، في عام 2021، لأول مرة نموذجا لأحدث مقاتلة "تشيك ميت" (Checkmate)، الأمر الذي طرح سؤالا منطقيا؛ كيف ستنفذ الشركة المشروع الآن؟أجاب المدير التنفيذي لـ"روستيخ" على هذا السؤال من خلال شرح مفصل:وأضاف أوليغ يفتوشينكو، أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرة في عام 2027.

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روسيا, اقتصاد