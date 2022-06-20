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https://arabic.sputniknews.com/20220620/روسيا-تتخطى-السعودية-وتتصدر-قائمة-مصدري-النفط-إلى-الصين-1063889827.html
روسيا تتخطى السعودية وتتصدر قائمة مصدري النفط إلى الصين
روسيا تتخطى السعودية وتتصدر قائمة مصدري النفط إلى الصين
زادت الصين واردات النفط من روسيا، في مايو/أيار، بنسبة 55% على أساس سنوي وبنحو الربع مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:38+0000
2022-06-20T06:38+0000
اقتصاد
روسيا
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وبلغ الحجم الشهري للإمدادات النفطية مستوى قياسيا، وفقا لتقارير رويترز، نقلا عن بيانات من الجمارك في الصين.وذكرت الوكالة: "زادت واردات النفط إلى الصين من روسيا في مايو بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى مستوى قياسي".وبلغت واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والنقل البحري من موانئ أوروبا والشرق الأقصى لروسيا، ما يقرب من 8.42 مليون طن في مايو الماضي، وهذا يعادل نحو 1.98 مليون برميل يوميا.وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد، حيث ارتفعت أحجام مايو بنسبة 9%، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وبلغت 7.82 مليون طن، أو 1.84 مليون برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/واشنطن-تدعو-جميع-منتجي-النفط-والغاز-في-العالم-إلى-زيادة-الإنتاج-1063872149.html
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اقتصاد, روسيا

روسيا تتخطى السعودية وتتصدر قائمة مصدري النفط إلى الصين

06:38 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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زادت الصين واردات النفط من روسيا، في مايو/أيار، بنسبة 55% على أساس سنوي وبنحو الربع مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.
وبلغ الحجم الشهري للإمدادات النفطية مستوى قياسيا، وفقا لتقارير رويترز، نقلا عن بيانات من الجمارك في الصين.
وذكرت الوكالة: "زادت واردات النفط إلى الصين من روسيا في مايو بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى مستوى قياسي".
وبلغت واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والنقل البحري من موانئ أوروبا والشرق الأقصى لروسيا، ما يقرب من 8.42 مليون طن في مايو الماضي، وهذا يعادل نحو 1.98 مليون برميل يوميا.
وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد، حيث ارتفعت أحجام مايو بنسبة 9%، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وبلغت 7.82 مليون طن، أو 1.84 مليون برميل يوميا.
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