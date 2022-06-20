https://arabic.sputniknews.com/20220620/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-تايوان-1063887769.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة السواحل الشرقية لتايوان. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T03:42+0000
2022-06-20T03:42+0000
2022-06-20T03:42+0000
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وذكر مركز رصد الزلازل الصيني في بيان، إن الزلزال وقع شرقي مقاطعة هوالين الواقعة شمالي تايوان.وأوضح أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.يذكر أن الزلزال سجل عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي (04.05 بتوقيت موسكو).وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/تقرير-المخاوف-تتزايد-داخل-الإدارة-الأمريكية-حول-نوايا-الصين-بشأن-تايوان-1063865665.html
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أخبار تايوان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة السواحل الشرقية لتايوان.
بكين - سبوتنيك. وذكر مركز رصد الزلازل الصيني في بيان، إن الزلزال وقع شرقي مقاطعة هوالين الواقعة شمالي تايوان.
وأوضح أنه وقع على عمق 10 كيلومترات
.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
يذكر أن الزلزال سجل عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي (04.05 بتوقيت موسكو).
وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.