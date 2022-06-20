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https://arabic.sputniknews.com/20220620/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-تايوان-1063887769.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة السواحل الشرقية لتايوان. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T03:42+0000
2022-06-20T03:42+0000
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وذكر مركز رصد الزلازل الصيني في بيان، إن الزلزال وقع شرقي مقاطعة هوالين الواقعة شمالي تايوان.وأوضح أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.يذكر أن الزلزال سجل عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي (04.05 بتوقيت موسكو).وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.
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أخبار تايوان

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان

03:42 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / Taiwan Red Cross حادثة خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي تايوان، 2 أبريل 2021
 حادثة خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي تايوان، 2 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Taiwan Red Cross
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة السواحل الشرقية لتايوان.
بكين - سبوتنيك. وذكر مركز رصد الزلازل الصيني في بيان، إن الزلزال وقع شرقي مقاطعة هوالين الواقعة شمالي تايوان.
وأوضح أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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أمس, 14:32 GMT
يذكر أن الزلزال سجل عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي (04.05 بتوقيت موسكو).
وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.
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