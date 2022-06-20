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https://arabic.sputniknews.com/20220620/سفير-لوغانسك-في-موسكو-قصف-أوكرانيا-المتواصل-يعرقل-خروج-السكان-من-معمل-أزوت-1063942991.html
سفير لوغانسك في موسكو: قصف أوكرانيا المتواصل يعرقل خروج السكان من معمل "أزوت"
سفير لوغانسك في موسكو: قصف أوكرانيا المتواصل يعرقل خروج السكان من معمل "أزوت"
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، أن حوالي 20 شخصا غادروا أراضي معمل "أزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة بجمهورية لوغانسك الشعبية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T22:53+0000
2022-06-20T22:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأشار روديون ميروشنيك في القوت ذاته إلى أن أن خروج السكان من تلك المنطقة يتعرقل بالقصف الأوكراني المتواصل.وكتب ميروشنيك في قناته على التلغرام، "مع تقدم القوات الحليفة في أراضي "أزوت"، يبدأ السكان بالخروج من الملاجئ التي اختباؤوا فيها على مدى الأسبوعين الأخيرين. اليوم خرج حوالي 20 شخصا".وتابع المتحدث أن خروج المدنيين من المعمل يتعرقل بالقصف المتواصل من طرف أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدفاع-الروسية-صواريخ-أونيكس-تستهدف-مطار-أرتسيز-في-أوديسا-وتدمر-مراكز-تحكم-الطائرات-المسيرة-1063894918.html
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سفير لوغانسك في موسكو: قصف أوكرانيا المتواصل يعرقل خروج السكان من معمل "أزوت"

22:53 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov
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أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، أن حوالي 20 شخصا غادروا أراضي معمل "أزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وأشار روديون ميروشنيك في القوت ذاته إلى أن أن خروج السكان من تلك المنطقة يتعرقل بالقصف الأوكراني المتواصل.
وكتب ميروشنيك في قناته على التلغرام، "مع تقدم القوات الحليفة في أراضي "أزوت"، يبدأ السكان بالخروج من الملاجئ التي اختباؤوا فيها على مدى الأسبوعين الأخيرين. اليوم خرج حوالي 20 شخصا".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
08:32 GMT
وتابع المتحدث أن خروج المدنيين من المعمل يتعرقل بالقصف المتواصل من طرف أوكرانيا.
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