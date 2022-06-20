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شرم الشيخ تستضيف لقاء ثلاثيا بين الرئيس المصري وملكي الأردن والبحرين
شرم الشيخ تستضيف لقاء ثلاثيا بين الرئيس المصري وملكي الأردن والبحرين
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقاء ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:05+0000
2022-06-20T08:05+0000
العالم العربي
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وأكد القادة الثلاثة خلال اللقاء على "اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع الأردن ومصر والبحرين، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.وأشار القادة إلى ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، بسحب الوكالة.وأضافت الوكالة: "كما تناول اللقاء، الذي يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر تموز/يوليو، بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/-السيسي-وابن-زايد-والعاهل-الأردني-يؤكدون-ضرورة-وقف-إسرائيل-كل-الإجراءات-التي-تقوض-فرص-تحقيق-السلام-1061563450.html
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العالم العربي

شرم الشيخ تستضيف لقاء ثلاثيا بين الرئيس المصري وملكي الأردن والبحرين

08:05 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقاء ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأكد القادة الثلاثة خلال اللقاء على "اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع الأردن ومصر والبحرين، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.
وأشار القادة إلى ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، بسحب الوكالة.
وأضافت الوكالة: "كما تناول اللقاء، الذي يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر تموز/يوليو، بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية".
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