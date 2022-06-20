https://arabic.sputniknews.com/20220620/شلل-تام-في-المملكة-المتحدة-بسبب-إضراب-عمالي-هو-الأكبر-منذ-30-عاما-1063900516.html
شلل تام في المملكة المتحدة بسبب إضراب عمالي هو الأكبر منذ 30 عاما
شلل تام في المملكة المتحدة بسبب إضراب عمالي هو الأكبر منذ 30 عاما
تشهد المملكة المتحدة حالة من الشلل التام هذا الأسبوع، مع انطلاق أكبر إضراب للعاملين في السكك الحديدية منذ ثلاثة عقود مساء اليوم الاثنين، والذي يشهد إلغاء رحلات... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:25+0000
2022-06-20T10:25+0000
2022-06-20T10:25+0000
العالم
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وسيبدأ أول إضراب من أصل ثلاثة إضرابات على مدار 24 ساعة، بعد منتصف الليل مباشرة من قبل 40 ألفا من أعضاء نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري، بحسب صحيفة "الغارديان".ويشمل هذا الإضراب عمال الإشارات وأطقم الصيانة والقطارات، ومن المقرر أن يعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في أيام الإضراب مع توقف الخدمات تماما في معظم المناطق الشمالية والجنوبية الغربية في إنجلترا وويلز واسكتلندا.طلبت معظم الشركات المشغلة للقطارات من الركاب عدم السفر إلا إذا لزم الأمر في أيام الإضراب، حتى أن شركة "نورثرن ريال" نصحت الركاب بعدم السفر طوال الأسبوع.ستمتد الإضرابات، حول الأجور ومحاولات إصلاح صناعة السكك الحديدية مع أنماط عمل ما بعد كوفيد التي تضرب العائدات، إلى ستة أيام. وستبدأ الخدمات في وقت لاحق وسيتم تخفيضها في الأيام اللاحقة.يتخذ الإجراء من قبل موظفي شبكة السكك الحديدية "نيتورك ريال" والعاملين على متن القطارات وموظفي المحطات الذين يعملون لدى 13 من مشغلي القطارات في إنجلترا.وقالت نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري إن آلاف الوظائف معرضة للخطر في أدوار الصيانة وإنه تم التخطيط لإغلاق مكاتب التذاكر، بالإضافة إلى تجميد الأجور خلال فترة تضخم مرتفع.حاول المحافظون ربط حزب العمال المدعوم من النقابات بالإضرابات، ورد الحزب بأن وزير النقل، غرانت شابس، ووزراء آخرين رفضوا المشاركة في المحادثات.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/السكك-الحديد-البريطانية-تشهد--الأسبوع-المقبل-أكبر-إضراب-منذ-30-عاما-1063834426.html
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العالم
شلل تام في المملكة المتحدة بسبب إضراب عمالي هو الأكبر منذ 30 عاما
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تشهد المملكة المتحدة حالة من الشلل التام هذا الأسبوع، مع انطلاق أكبر إضراب للعاملين في السكك الحديدية منذ ثلاثة عقود مساء اليوم الاثنين، والذي يشهد إلغاء رحلات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا العظمى معظم أيام الأسبوع، حيث نصحت الشركات العملاء بعدم السفر طوال الأسبوع.
وسيبدأ أول إضراب من أصل ثلاثة إضرابات على مدار 24 ساعة، بعد منتصف الليل مباشرة من قبل 40 ألفا من أعضاء نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري، بحسب صحيفة "الغارديان".
ويشمل هذا الإضراب عمال الإشارات وأطقم الصيانة والقطارات، ومن المقرر أن يعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في أيام الإضراب مع توقف الخدمات تماما
في معظم المناطق الشمالية والجنوبية الغربية في إنجلترا وويلز واسكتلندا.
طلبت معظم الشركات المشغلة للقطارات من الركاب عدم السفر إلا إذا لزم الأمر في أيام الإضراب، حتى أن شركة "نورثرن ريال" نصحت الركاب بعدم السفر طوال الأسبوع.
ستمتد الإضرابات، حول الأجور ومحاولات إصلاح صناعة السكك الحديدية مع أنماط عمل ما بعد كوفيد التي تضرب العائدات، إلى ستة أيام. وستبدأ الخدمات في وقت لاحق وسيتم تخفيضها في الأيام اللاحقة.
يتخذ الإجراء من قبل موظفي شبكة السكك الحديدية "نيتورك ريال" والعاملين على متن القطارات وموظفي المحطات الذين يعملون لدى 13 من مشغلي القطارات في إنجلترا.
وقالت نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري إن آلاف الوظائف معرضة للخطر في أدوار الصيانة وإنه تم التخطيط لإغلاق مكاتب التذاكر، بالإضافة إلى تجميد الأجور
خلال فترة تضخم مرتفع.
حاول المحافظون ربط حزب العمال المدعوم من النقابات بالإضرابات، ورد الحزب بأن وزير النقل، غرانت شابس، ووزراء آخرين رفضوا المشاركة في المحادثات.