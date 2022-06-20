https://arabic.sputniknews.com/20220620/صادرات-السعودية-من-النفط-الخام-ترتفع-لأعلى-مستوى-لها-منذ-عامين-1063923749.html

صادرات السعودية من النفط الخام ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عامين

صادرات السعودية من النفط الخام ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عامين

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام لأعلى مستوى لها منذ عامين، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T15:31+0000

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وذكرت بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة "جودي" إن صادرات السعودية من الخام في أبريل ارتفعت إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.235 مليون برميل يوميا في شهر مارس/ آذار الماضي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.من ناحيته، أشار منتدى الطاقة الدولي للطاقة إلى أن بيانات "جودي" تسلط الضوء على أن الطلب العالمي على النفط انخفض على أساس شهري في أبريل إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مع تراجع الاستهلاك في عدة دول آسيوية.وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في مؤتمر للطاقة عقد في مملكة البحرين في شهر مايو/ أيار الماضي أن بلاده في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا، بنهاية 2026 أو بداية 2027.، وفقا صحيفة "الاقتصادية" السعودية.وتابع موضحا أنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق إلى ذلك، لافتا إلى أن جميع استثمارات أنشطة المنبع ستتركز محليا لتحقيق هذا الهدف.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-الطاقة-السعودي-يعتبر-علاقات-بلاده-مع-روسيا-دافئة-كطقس-الرياض-فيديو-1063762085.html

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