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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220620/صاروخ-روسي-عالي-الدقة-يكتشف-أهدافا-لا-يراها-مطلقه-ويصيبها-1063906250.html
صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها
صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها
كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:35+0000
2022-06-20T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن صاروخ "305" يستطيع أن يميز الهدف المزمع تدميره بنفسه، ويتيح للمروحية التي تحمله أن تطلقه على هدف محدد من بعد كبير من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران.ويطير صاروخ "305" إلى هدفه بنفسه أو يتوجه إليه حسب توجيهات المروحية، ويمكنه أن يكتشف هدفا لا يراه الطيار.ويمكنه أن يدمر هدفا على بعد 14.5 كيلومتر، ويطير إليه بسرعة تقارب 250 مترا في الثانية. ويزن رأسه المدمر نحو 26 كيلوغراما.
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رصد عسكري

صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها

11:35 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، استخدمت صاروخا جديدا يتميز بالدقة العالية لتدمير منشآت عسكرية هامة.
وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن صاروخ "305" يستطيع أن يميز الهدف المزمع تدميره بنفسه، ويتيح للمروحية التي تحمله أن تطلقه على هدف محدد من بعد كبير من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران.
ويطير صاروخ "305" إلى هدفه بنفسه أو يتوجه إليه حسب توجيهات المروحية، ويمكنه أن يكتشف هدفا لا يراه الطيار.
ويمكنه أن يدمر هدفا على بعد 14.5 كيلومتر، ويطير إليه بسرعة تقارب 250 مترا في الثانية. ويزن رأسه المدمر نحو 26 كيلوغراما.
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