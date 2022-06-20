https://arabic.sputniknews.com/20220620/صاروخ-روسي-عالي-الدقة-يكتشف-أهدافا-لا-يراها-مطلقه-ويصيبها-1063906250.html
صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها
صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها
كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:35+0000
2022-06-20T11:35+0000
2022-06-20T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن صاروخ "305" يستطيع أن يميز الهدف المزمع تدميره بنفسه، ويتيح للمروحية التي تحمله أن تطلقه على هدف محدد من بعد كبير من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران.ويطير صاروخ "305" إلى هدفه بنفسه أو يتوجه إليه حسب توجيهات المروحية، ويمكنه أن يكتشف هدفا لا يراه الطيار.ويمكنه أن يدمر هدفا على بعد 14.5 كيلومتر، ويطير إليه بسرعة تقارب 250 مترا في الثانية. ويزن رأسه المدمر نحو 26 كيلوغراما.
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2022
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ روسي عالي الدقة يكتشف أهدافا لا يراها مطلقه ويصيبها
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كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، استخدمت صاروخا جديدا يتميز بالدقة العالية لتدمير منشآت عسكرية هامة.
وقال
الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن صاروخ "305" يستطيع أن يميز الهدف المزمع تدميره بنفسه، ويتيح للمروحية التي تحمله أن تطلقه على هدف محدد من بعد كبير من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران.
ويطير صاروخ "305" إلى هدفه بنفسه أو يتوجه إليه حسب توجيهات المروحية، ويمكنه أن يكتشف هدفا لا يراه الطيار.
ويمكنه أن يدمر هدفا على بعد 14.5 كيلومتر، ويطير إليه بسرعة تقارب 250 مترا في الثانية. ويزن رأسه المدمر نحو 26 كيلوغراما.