https://arabic.sputniknews.com/20220620/صحيفة-إسرائيل-كثفت-هجماتها-ضد-طهران-لنقل-المعركة-إلى-الأراضي-الإيرانية-1063916351.html
صحيفة: إسرائيل كثفت هجماتها ضد طهران لنقل المعركة إلى الأراضي الإيرانية
صحيفة: إسرائيل كثفت هجماتها ضد طهران لنقل المعركة إلى الأراضي الإيرانية
كثفت إسرائيل حملتها لإحباط "برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة"، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:51+0000
2022-06-20T13:51+0000
2022-06-20T13:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
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التحركات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أحدث تطور لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلق عليها اسم "عقيدة الأخطبوط".وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية، بعد سنوات من استهداف "عملاء إيرانيين ووكلاء طهران" خارج البلاد في أماكن مثل سوريا، بحسب الصحيفة.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل صعدت هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017.قال بينيت أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا الشهر: "في العام الماضي، اتخذت إسرائيل إجراءات ضد رئيس الأخطبوط الإرهابي وليس فقط ضد الأسلحة كما حدث في العقود السابقة".وأضاف: "لقد ولت أيام الحصانة التي تهاجم فيها إيران إسرائيل وتنشر الإرهاب عبر وكلائها الإقليميين دون أن تلحق أذى بها".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/غانتس-يتوعد-إيران-بـرد-هجومي-ويؤكد-تحضير-إسرائيل-لقدراتها-الهجومية-للرد-متى-لزم-الأمر-1063877061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
صحيفة: إسرائيل كثفت هجماتها ضد طهران لنقل المعركة إلى الأراضي الإيرانية
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كثفت إسرائيل حملتها لإحباط "برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة"، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية.
التحركات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أحدث تطور لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلق عليها اسم "عقيدة الأخطبوط".
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران
إلى الأراضي الإيرانية، بعد سنوات من استهداف "عملاء إيرانيين ووكلاء طهران" خارج البلاد في أماكن مثل سوريا، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل صعدت هجماتها
عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017.
قال بينيت أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا الشهر: "في العام الماضي، اتخذت إسرائيل إجراءات ضد رئيس الأخطبوط الإرهابي وليس فقط ضد الأسلحة كما حدث في العقود السابقة".
وأضاف: "لقد ولت أيام الحصانة التي تهاجم فيها إيران إسرائيل وتنشر الإرهاب عبر وكلائها الإقليميين دون أن تلحق أذى بها".