https://arabic.sputniknews.com/20220620/عبدالله-بن-زايد-لوزير-خارجية-إيران-الإمارات-حريصة-على-تعزيز-أمن-واستقرار-المنطقة-1063923903.html
عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة
عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران حسين أمير... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:32+0000
2022-06-20T15:32+0000
2022-06-20T15:32+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأنه "جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، إلى "حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن "وجود إسرائيل في المنطقة هو وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "الوزير عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".وأضافت الوكالة أن "عبد اللهيان أكد أن وجود كيان الاحتلال الغاصب للقدس في المنطقة يسبب انعدام الأمن والاستقرار، ويعد سببا للإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".وتابع: "زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين تعتبر أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "إيران تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل ووجود الأجانب يضر بأمن المنطقة".ووفقا للوكالة الإيرانية،، فإن وزير الخارجية الإماراتي أعرب عن ترحيبه بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي، لافتا إلى "المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/عبد-اللهيان-لنظيره-الإماراتي-وجود-الأطراف-الأجنبية-في-المنطقة-يضر-بأمنها-1063834319.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام
، بأنه "جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، إلى "حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن "وجود إسرائيل في المنطقة
هو وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأفادت وكالة الأنباء
الإيرانية "إرنا"، أن "الوزير عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
وأضافت الوكالة أن "عبد اللهيان أكد أن وجود كيان الاحتلال الغاصب للقدس في المنطقة يسبب انعدام الأمن والاستقرار، ويعد سببا للإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".
وتابع: "زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين تعتبر أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "إيران تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل ووجود الأجانب يضر بأمن المنطقة".
ووفقا للوكالة الإيرانية،، فإن وزير الخارجية الإماراتي أعرب عن ترحيبه بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي، لافتا إلى "المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية".