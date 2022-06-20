https://arabic.sputniknews.com/20220620/غانتس-إذا-مست-إيران-إسرائيليين-سنرد-بقوة-في-أي-وقت-ومكان-1063899121.html
غانتس: إذا مست إيران إسرائيليين سنرد بقوة في أي وقت ومكان
غانتس: إذا مست إيران إسرائيليين سنرد بقوة في أي وقت ومكان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن بلاده أعدت "ردا قويا" على إيران، سيتم تفعيله حال مساسها بأي إسرائيلي في الخارج. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:04+0000
2022-06-20T10:04+0000
2022-06-20T10:04+0000
إيران
إسرائيل
بيني غانتس
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جاء ذلك خلال نقاش أجرته لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على خلفية التحذيرات المتصاعدة من هجمات تنفذها "خلايا إيرانية" ضد إسرائيليين في تركيا، حسب ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وقال غانتس: "أدعو المواطنين إلى الاستماع إلى التحذيرات. وفي الوقت نفسه، أعددنا ردود فعل قوية، وسيؤدي المساس بالمواطنين الإسرائيليين إلى تفعيلها".وأضاف: "سنعرف كيف نرد في الزمان والمكان وبالوسائل التي نختارها على أي عمل عدواني من قبل إيران، في أي بعد وفي أي مكان".ومضى غانتس بقوله: "سجلنا عدة نجاحات في الأشهر الأخيرة في تسخير العالم لمحاربة إيران، في كل ما يتعلق ببقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية وترك الملفات مفتوحة لدى هيئة الطاقة الذرية".وتابع: "يجب ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، وكذلك الضغط العسكري (على إيران) عند الضرورة".وأضاف: "نحرز تقدما مع البنتاغون في برنامج تعاون إقليمي آمل أن يتم دفعه للأمام خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في الشرق الأوسط".وتقول إسرائيل إنها أحبطت بمساعدة تركيا، هجمات كانت تعتزم خلايا إيرانية تنفيذها ضد مواطنين إسرائيليين في مدينة إسطنبول خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك ردا على عمليات اغتيال غامضة استهدفت ضباط وعلماء إيرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/قناة-عبرية-مخاوف-من-استهداف-إسرائيليين-في-4-دول-عربية-1063885606.html
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إيران, إسرائيل, بيني غانتس
غانتس: إذا مست إيران إسرائيليين سنرد بقوة في أي وقت ومكان
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن بلاده أعدت "ردا قويا" على إيران، سيتم تفعيله حال مساسها بأي إسرائيلي في الخارج.
جاء ذلك خلال نقاش أجرته لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على خلفية التحذيرات المتصاعدة من هجمات تنفذها "خلايا إيرانية" ضد إسرائيليين في تركيا، حسب ما نقلت قناة "كان
" الرسمية.
وقال غانتس: "أدعو المواطنين إلى الاستماع إلى التحذيرات. وفي الوقت نفسه، أعددنا ردود فعل قوية، وسيؤدي المساس بالمواطنين الإسرائيليين إلى تفعيلها".
وأضاف: "سنعرف كيف نرد في الزمان والمكان وبالوسائل التي نختارها على أي عمل عدواني من قبل إيران، في أي بعد وفي أي مكان".
ومضى غانتس بقوله: "سجلنا عدة نجاحات في الأشهر الأخيرة في تسخير العالم لمحاربة إيران، في كل ما يتعلق ببقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية وترك الملفات مفتوحة لدى هيئة الطاقة الذرية".
وتابع: "يجب ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، وكذلك الضغط العسكري (على إيران) عند الضرورة".
وأضاف: "نحرز تقدما مع البنتاغون في برنامج تعاون إقليمي آمل أن يتم دفعه للأمام خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن
في الشرق الأوسط".
وتقول إسرائيل إنها أحبطت بمساعدة تركيا، هجمات كانت تعتزم خلايا إيرانية
تنفيذها ضد مواطنين إسرائيليين في مدينة إسطنبول خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك ردا على عمليات اغتيال غامضة استهدفت ضباط وعلماء إيرانيين.