https://arabic.sputniknews.com/20220620/غانتس-إسرائيل-تبني-تحالفا-للدفاع-الجوي-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-أمريكا-1063912693.html

غانتس: إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا

غانتس: إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، بأن بلاده إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T12:58+0000

2022-06-20T12:58+0000

2022-06-20T12:58+0000

أخبار العالم الآن

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg

ونقلت "أسوشيتد برس" عن غانتس، قوله بأن التحالف الذي تبنيه إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة، في الشرق الأوسط أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية.جاءت تصريحات غانتس خلال إحاطة قدمها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، لكنها لم تتضمن أسماء أي شركاء آخرين في التحالف.وفي وقت سابق، قال غانتس، اليوم الاثنين، إن بلاده أعدت "ردا قويا" على إيران، سيتم تفعيله حال مساسها بأي إسرائيلي في الخارج.جاء ذلك خلال نقاش أجرته لجنة الأمن والخارجية في الكنيست على خلفية التحذيرات المتصاعدة من هجمات تنفذها "خلايا إيرانية" ضد إسرائيليين في تركيا، حسب ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وقال غانتس: "أدعو المواطنين إلى الاستماع إلى التحذيرات. وفي الوقت نفسه، أعددنا ردود فعل قوية، وسيؤدي المساس بالمواطنين الإسرائيليين إلى تفعيلها".وأضاف: "سنعرف كيف نرد في الزمان والمكان وبالوسائل التي نختارها على أي عمل عدواني من قبل إيران، في أي بعد وفي أي مكان".وتابع: "يجب ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، وكذلك الضغط العسكري (على إيران) عند الضرورة".من جانبه، قال العميد أبو الفضل شكرجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تحركات إسرائيل في المنطقة وبعض الدول الخليجية هو بمثابة "علامة يأس".جاء ذلك في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الإيرانية، عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تطرق فيها لتحالف دفاعي إقليمي يتم بلورته حاليا بين بلاده ودول خليجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/المتحدث-باسم-الجيش-الإيراني-التنسيق-الإسرائيلي-الخليجي-علامة-يأس-1063908539.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, إسرائيل