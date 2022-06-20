https://arabic.sputniknews.com/20220620/فرنسا-تؤكد-استمرار-رئيسة-الوزراء-في-منصبها-رغم-نتائج-الانتخابات-1063917142.html
فرنسا تؤكد استمرار رئيسة الوزراء في منصبها رغم نتائج الانتخابات
فرنسا تؤكد استمرار رئيسة الوزراء في منصبها رغم نتائج الانتخابات
قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إليزابيث بورن ستحتفظ بمنصبها كرئيسة لوزراء البلاد بعد أن فقد التحالف الرئاسي أغلبيته المطلقة في... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:05+0000
2022-06-20T14:05+0000
2022-06-20T14:05+0000
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت أوليفيا جريجوار في حديث مع إذاعة "فرانس إنتر": "لا تزال رئيسة الوزراء في منصبها. كانت لديها الشجاعة للذهاب إلى صندوق الاقتراع بدلا من إلقاء محاضرة على التلفزيون".وتابعت المتحدثة: "من المسلم به أن النتيجة ضعيفة.. ولكن ما يهم حقا هو أن رئيسة الوزراء انتُخبت خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية". انتخبت بورن لعضوية مجلس النواب عن منطقة شمال كالفادوس بنسبة 52.46% من الأصوات.وفاز الائتلاف الحاكم بـ245 مقعدا من أصل 577 مقعدا، وهو أقل بـ44 مقعدا عن مستوى الأغلبية. وقالت رئيسة الوزراء بعد التصويت إن تحالف الفريق الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون سيبدأ المفاوضات يوم الاثنين لتشكيل "أغلبية عاملة" للتمكن من المضي قدما في الإصلاحات. أما أحزاب المعارضة فوعدت أيضا بفعل الشيء نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/فوضى-ومعارك-سياسية-ماذا-تعني-خسارة-ماكرون-لأغلبية-البرلمان-1063905444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا تؤكد استمرار رئيسة الوزراء في منصبها رغم نتائج الانتخابات
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إليزابيث بورن ستحتفظ بمنصبها كرئيسة لوزراء البلاد بعد أن فقد التحالف الرئاسي أغلبيته المطلقة في الانتخابات البرلمانية أمس.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت أوليفيا جريجوار في حديث مع إذاعة "فرانس إنتر": "لا تزال رئيسة الوزراء في منصبها. كانت لديها الشجاعة للذهاب إلى صندوق الاقتراع بدلا من إلقاء محاضرة على التلفزيون".
وتابعت المتحدثة: "من المسلم به أن النتيجة ضعيفة.. ولكن ما يهم حقا هو أن رئيسة الوزراء
انتُخبت خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية". انتخبت بورن لعضوية مجلس النواب عن منطقة شمال كالفادوس بنسبة 52.46% من الأصوات.
وفاز الائتلاف الحاكم بـ245 مقعدا من أصل 577 مقعدا، وهو أقل بـ44 مقعدا عن مستوى الأغلبية. وقالت رئيسة الوزراء بعد التصويت إن تحالف الفريق الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون سيبدأ المفاوضات يوم الاثنين لتشكيل "أغلبية عاملة
" للتمكن من المضي قدما في الإصلاحات. أما أحزاب المعارضة فوعدت أيضا بفعل الشيء نفسه.