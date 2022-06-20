عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/فنان-جزائري-مشهور-يشكر-المغرب-على-تكريمه-1063900409.html
فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه
فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه
أعلن الممثل الجزائري الفرنسي، سامي ناصري، عن فرحته الغامرة بتكريمه لأول مرة في مساره الفني ضمن المهرجان المغربي الدولي للسينما والهجرة في أكادير. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:19+0000
2022-06-20T10:19+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101880/80/1018808000_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_bd6fc7263b8f8828bc425fa22285f6cf.jpg
ونقلت جريدة "العمق المغربي" تصريحات ناصري خلال مقابلة خاصة قال فيها إنه "زار المغرب مرات عديدة مع أصدقائه ومرة مع ابنه وآخر مرة خلال تصوير فيلم يحمل عنوان أتونام لمخرجه المغربي البلجيكي أنور معتصم الذي صُور في مناطق مختلفة في المغرب".وقال ناصري إنه "شرف كبير أن يحظى بأول تكريم في مساره الفني من المغرب"، مشيدا بأن "المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية تسهم في استقطاب مخرجين كبار لتصوير أفلام سينمائية عالمية".وختم ناصري قائلا إنه لشرف لي أن تحتضن القاعات السينمائية المغربية العرض ما قبل الأول لهذا العمل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101880/80/1018808000_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_0e33ff3ff2d7c0b447b31838e589c850.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه

10:19 GMT 20.06.2022
© YouTube.comالممثل سامي ناصري
الممثل سامي ناصري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
أعلن الممثل الجزائري الفرنسي، سامي ناصري، عن فرحته الغامرة بتكريمه لأول مرة في مساره الفني ضمن المهرجان المغربي الدولي للسينما والهجرة في أكادير.
ونقلت جريدة "العمق المغربي" تصريحات ناصري خلال مقابلة خاصة قال فيها إنه "زار المغرب مرات عديدة مع أصدقائه ومرة مع ابنه وآخر مرة خلال تصوير فيلم يحمل عنوان أتونام لمخرجه المغربي البلجيكي أنور معتصم الذي صُور في مناطق مختلفة في المغرب".
وقال ناصري إنه "شرف كبير أن يحظى بأول تكريم في مساره الفني من المغرب"، مشيدا بأن "المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية تسهم في استقطاب مخرجين كبار لتصوير أفلام سينمائية عالمية".
وختم ناصري قائلا إنه لشرف لي أن تحتضن القاعات السينمائية المغربية العرض ما قبل الأول لهذا العمل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала