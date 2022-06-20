https://arabic.sputniknews.com/20220620/فنان-جزائري-مشهور-يشكر-المغرب-على-تكريمه-1063900409.html
فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه
فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه
أعلن الممثل الجزائري الفرنسي، سامي ناصري، عن فرحته الغامرة بتكريمه لأول مرة في مساره الفني ضمن المهرجان المغربي الدولي للسينما والهجرة في أكادير. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:19+0000
2022-06-20T10:19+0000
2022-06-20T10:19+0000
العالم العربي
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ونقلت جريدة "العمق المغربي" تصريحات ناصري خلال مقابلة خاصة قال فيها إنه "زار المغرب مرات عديدة مع أصدقائه ومرة مع ابنه وآخر مرة خلال تصوير فيلم يحمل عنوان أتونام لمخرجه المغربي البلجيكي أنور معتصم الذي صُور في مناطق مختلفة في المغرب".وقال ناصري إنه "شرف كبير أن يحظى بأول تكريم في مساره الفني من المغرب"، مشيدا بأن "المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية تسهم في استقطاب مخرجين كبار لتصوير أفلام سينمائية عالمية".وختم ناصري قائلا إنه لشرف لي أن تحتضن القاعات السينمائية المغربية العرض ما قبل الأول لهذا العمل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
فنان جزائري مشهور يشكر المغرب على تكريمه
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أعلن الممثل الجزائري الفرنسي، سامي ناصري، عن فرحته الغامرة بتكريمه لأول مرة في مساره الفني ضمن المهرجان المغربي الدولي للسينما والهجرة في أكادير.
ونقلت جريدة "العمق المغربي"
تصريحات ناصري خلال مقابلة خاصة قال فيها إنه "زار المغرب مرات عديدة مع أصدقائه ومرة مع ابنه وآخر مرة خلال تصوير فيلم يحمل عنوان أتونام لمخرجه المغربي البلجيكي أنور معتصم الذي صُور في مناطق مختلفة في المغرب".
وقال ناصري إنه "شرف كبير أن يحظى بأول تكريم في مساره الفني من المغرب"، مشيدا بأن "المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية تسهم في استقطاب مخرجين كبار لتصوير أفلام سينمائية عالمية".
وختم ناصري قائلا إنه لشرف لي أن تحتضن القاعات السينمائية المغربية العرض ما قبل الأول لهذا العمل.